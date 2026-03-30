Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Designación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería supera primer filtro en la AN

    José González Pinilla
    Designación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería supera primer filtro en la AN
    Isidro Carbonell.

    La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) recomendó este lunes 30 de marzo al pleno legislativo la ratificación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

    Carbonell, quien actualmente funge como secretario general de la LNB, reemplazará en el puesto a Saquina Jaramillo, quien renunció al cargo.

    El salario que devengará Carbonell será de $3,500 y recibirá otros $3,500 de gastos de representación.

    Carbonell es contador público y abogado. Laboró en la Contraloría General de la República como auditor interno, y fue director de fiscalización del Tribunal Electoral entre enero de 2022 y diciembre de 2024, entre otros cargos.

    José González Pinilla

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