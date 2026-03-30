Designación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería supera primer filtro en la AN

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) recomendó este lunes 30 de marzo al pleno legislativo la ratificación de Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Carbonell, quien actualmente funge como secretario general de la LNB, reemplazará en el puesto a Saquina Jaramillo, quien renunció al cargo.

El salario que devengará Carbonell será de $3,500 y recibirá otros $3,500 de gastos de representación.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la designación del Magíster Isidro Sigfrido Carbonell Olmos, como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia. pic.twitter.com/F6GFUUHwpU — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 30, 2026

Carbonell es contador público y abogado. Laboró en la Contraloría General de la República como auditor interno, y fue director de fiscalización del Tribunal Electoral entre enero de 2022 y diciembre de 2024, entre otros cargos.