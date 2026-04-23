Designan al abogado Antonio Tercero González como director del Idaan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antonio Manuel Tercero González fue nombrado como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en reemplazo de Rutilio Villarreal, quien dio a conocer su renuncia el pasado 4 de marzo.

Tercero fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), desde el 2024, hasta su nombramiento como director del Idaan.

Según el comunicado de Presidencia, Tercero fue escogido de una terna presentada por la junta directiva del Idaan.

De acuerdo al sitio web de Conades, en el sector público, Tercero González ha ocupado cargos como director ejecutivo, abogado asesor y director de Administración y Finanzas en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). También se desempeñó como asistente de juez ejecutor en el Idaan.

Su trayectoria incluye, además, funciones como abogado asesor del Ministerio de Salud, director de Recursos Humanos, asesor legal, asistente de fiscal, secretario judicial y oficial en la Fiscalía General Electoral.

La designación de Tercero se da en medio una crisis del agua en la región de Azuero por problemas de saneamiento y salubridad. La población no puede consumir agua, porque no es potable y puede ser un riesgo para la salud.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado apoyo técnico al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico integral sobre la crisis del agua potable que afecta desde hace meses a la región.

Aunado a eso, persisten problemas con el suministro de agua potable en varias regiones del país, entre ellos el sector este de la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito y Panamá Oeste, entre otras regiones.

La morosidad, la fuga de agua por tuberías rotas y la falta de mantenimiento preventivo sostenido en el tiempo, son otras de las tareas pendientes de la entidad.

El presupuesto del Idaan para este año 2026 es de $358.8 millones,de los cuales $155.8 millones (43%) son para funcionamiento, operación y mantenimiento mientras que, $202.9 millones (57%) son para inversiones en agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

Cabe aclarar que el nombramiento de Tercero deberá ahora ser sometido al proceso de ratificación en la Asamblea Nacional.