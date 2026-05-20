Designan a Keila Martínez como directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La secretaria general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Keila Martínez, asumió la dirección de esta institución tras la reciente renuncia de Nicolás Batista.

Fue el presidente José Raúl Mulino quien nombró de forma temporal a Martínez, hasta tanto se designe al nuevo director general. Así lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 5 del 18 de mayo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

Nicolás Batista presentó su renuncia formal al cargo, la cual se hizo efectiva el pasado 15 de mayo.

En un comunicado, la APA atribuyó su salida a “motivos personales”. Sin embargo, la institución no brindó detalles adicionales.

Batista había sido designado para el cargo por el presidente Mulino, tras la salida de Alberto Paz-Rodríguez, quien también dejó el puesto el 26 de septiembre pasado, alegando motivos profesionales.

Luego de la renuncia de Paz-Rodríguez en septiembre, Keila Martínez fue designada directora encargada de la institución hasta el nombramiento de Batista, en octubre pasado.