Panamá, 20 de mayo del 2026

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    CARGO

    Designan a Keila Martínez como directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos

    José González Pinilla
    Designan a Keila Martínez como directora encargada de la Agencia Panameña de Alimentos
    Keila Yael Martínez Victoria, directora general encargada de la Agencia Panameña de Alimentos. Tomada de APA

    La secretaria general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Keila Martínez, asumió la dirección de esta institución tras la reciente renuncia de Nicolás Batista.

    +info

    Renuncia el director de la Agencia Panameña de Alimentos

    Fue el presidente José Raúl Mulino quien nombró de forma temporal a Martínez, hasta tanto se designe al nuevo director general. Así lo establece el Decreto Ejecutivo N.° 5 del 18 de mayo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

    Nicolás Batista presentó su renuncia formal al cargo, la cual se hizo efectiva el pasado 15 de mayo.

    En un comunicado, la APA atribuyó su salida a “motivos personales”. Sin embargo, la institución no brindó detalles adicionales.

    Batista había sido designado para el cargo por el presidente Mulino, tras la salida de Alberto Paz-Rodríguez, quien también dejó el puesto el 26 de septiembre pasado, alegando motivos profesionales.

    Adjuntos

    Designacion de Keila Martinez-3.pdf

    Luego de la renuncia de Paz-Rodríguez en septiembre, Keila Martínez fue designada directora encargada de la institución hasta el nombramiento de Batista, en octubre pasado.

    José González Pinilla

    Editor


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