Designan a Otilia Rodríguez Domínguez como directora encargada de la Senniaf

Otilia Rodríguez Domínguez fue designada la noche de este martes 3 de marzo de 2026 por el presidente José Raúl Mulino, como directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Domínguez reemplaza en el cargo a Ana Fábrega, quien renunció al puesto en medio de las denuncias de presuntas irregularidades en algunos centros de atención de menores.

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que, previo a su designación, Rodríguez Domínguez se desempeñó como directora de Protección del equipo del Senniaf.

Fábrega presentó este martes su renuncia al cargo, en medio de una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.

El anuncio se produjo tras varios días de cuestionamientos públicos y exigencias de explicaciones por parte de organizaciones civiles y de diputados como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, quienes reclamaban acciones concretas frente a las acusaciones.

Fábrega debía asistir este martes a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.