Panamá, 04 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Designan a Otilia Rodríguez Domínguez como directora encargada de la Senniaf

    Redacción de La Prensa
    Otilia Rodríguez Domínguez, directora encargada de la Senniaf. Cortesía

    Otilia Rodríguez Domínguez fue designada la noche de este martes 3 de marzo de 2026 por el presidente José Raúl Mulino, como directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

    Domínguez reemplaza en el cargo a Ana Fábrega, quien renunció al puesto en medio de las denuncias de presuntas irregularidades en algunos centros de atención de menores.

    En un comunicado, la Presidencia de la República informó que, previo a su designación, Rodríguez Domínguez se desempeñó como directora de Protección del equipo del Senniaf.

    Fábrega presentó este martes su renuncia al cargo, en medio de una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.

    El anuncio se produjo tras varios días de cuestionamientos públicos y exigencias de explicaciones por parte de organizaciones civiles y de diputados como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, quienes reclamaban acciones concretas frente a las acusaciones.

    Fábrega debía asistir este martes a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.


