¿Despedida o continuidad? El último y enigmático mensaje del presidente de la Asamblea Nacional

Aunque su discurso, publicado en redes sociales, tuvo el tono de un balance de gestión, también reivindicó el diálogo, los consensos y el trabajo realizado con el Órgano Ejecutivo.

¿Despedida o continuidad? El último mensaje del presidente saliente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, dejó abierta esa interrogante en un momento en que su nombre figura entre quienes aspiran a mantenerse al frente del Legislativo para un nuevo período.

Aunque su discurso, publicado en redes sociales, tuvo el tono de un balance de gestión, también reivindicó el diálogo, los consensos y el trabajo realizado, elementos que podrían interpretarse como una carta de presentación de cara a la elección de la nueva junta directiva.

“En un año aprendimos algo esencial: no hace falta pensar igual para avanzar juntos. Tuvimos diferencias y momentos difíciles, pero también demostramos que el diálogo construye más que la confrontación”, expresó Herrera. Añadió que “crecer no es coincidir en todo, es caminar con respeto hacia un mismo propósito”, al resumir la dinámica política que, según afirmó, marcó su administración.

Defensa de la gestión

El diputado sostuvo que uno de los principales objetivos de su administración fue impulsar iniciativas que generaran consensos y beneficios para el país. “Impulsar iniciativas legislativas que construyan un Panamá más justo, con más oportunidades para todos”, manifestó, al tiempo que recordó las votaciones alcanzadas durante su presidencia como evidencia de la capacidad de concertación del pleno.

Herrera admitió que quedan desafíos pendientes en la Asamblea Nacional, pero defendió el legado de su administración. “Aún queda mucho por hacer, y lo asumimos con humildad. Pero hoy podemos decirlo con la frente en alto: tendimos puentes, abrimos espacios para el diálogo y pusimos a Panamá por encima de las diferencias”, afirmó, en un mensaje que coincidió con las negociaciones políticas previas a la escogencia de la nueva directiva legislativa.

El presidente saliente cerró su intervención insistiendo en que el diálogo debe seguir siendo el eje del trabajo legislativo. “Este recorrido nos deja la satisfacción del trabajo realizado, pero también algo aún más valioso: un camino abierto para seguir construyendo. Y mientras exista respeto, ese camino nunca se cerrará, porque el futuro de Panamá se construye dialogando, escuchando y trabajando juntos”, concluyó.

El balance presentado por Herrera contrasta con los cuestionamientos formulados por bancadas como la de Vamos, cuyos votos fueron determinantes para su elección hace un año.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea. LP/Rey Pérez

Los diputados han sostenido que el presidente de la Asamblea incumplió los compromisos adquiridos al inicio de su gestión, entre ellos reducir el presupuesto del Legislativo, transparentar las planillas, reformar el Reglamento Interno e impulsar cambios para fortalecer la rendición de cuentas. También han señalado que no se concretaron las reformas institucionales que esperaban al respaldar su candidatura.

Por el contrario, el presupuesto se incrementó a más de 141 millones de dólares (hasta mayo pasado), nunca se publicó la lista del personal de cada uno de los 71 diputados y la propuesta de reforma del reglamento interno no llegó a discutirse en el pleno.

El análisis

El analista político José Eugenio Stoute advirtió que la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el 1 de julio, no solo definirá la conducción del Órgano Legislativo, sino que también podría proyectar señales hacia el escenario electoral de 2029.

En ese contexto, planteó interrogantes sobre la figura que podría ocupar la presidencia del Parlamento y su peso en la dinámica política nacional. “El 1° de julio se despejará el misterio de una elección que abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales de 2029, y por ello la Presidencia de la Asamblea cobra una extraordinaria importancia”, señaló.

El analista político José Stoute. Archivo

Stoute también se refirió directamente a las aspiraciones de reelección del actual presidente legislativo, Jorge Herrera, al considerar que su continuidad es prácticamente inviable en el escenario actual. “En cuanto a las posibilidades de una reelección del actual presidente, el diputado Herrera, este no tiene la más mínima posibilidad, a mi juicio, de ser reelecto”, afirmó.

Agregó que los incumplimientos atribuidos al diputado en relación con acuerdos con la bancada Vamos —particularmente sobre la reducción del presupuesto, la planilla y la reforma del Reglamento Interno— constituyen, según su criterio, “obstáculos insalvables” que dificultan que conserve el respaldo de los 15 votos que en su momento le fueron clave para alcanzar la presidencia.

El rejuego político

Las negociaciones para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional del 1 de julio se mantienen abiertas y sin un acuerdo definitivo entre las bancadas, en un escenario marcado por múltiples cálculos políticos y alianzas aún en construcción.

Shirley Castañeda, diputada de RM.

Mientras el oficialismo impulsa la candidatura de Shirley Castañedas bajo la bandera de Realizando Metas (RM), la oposición fragmentada explora distintas rutas: Vamos mantiene conversaciones con Panameñista, Cambio Democrático (CD) y Seguimos para intentar articular una alianza, incluso con la posibilidad de presentar un candidato propio.

En paralelo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) aún no define una posición clara, aunque se da como probable su respaldo a la candidatura oficialista, lo que reconfigura el mapa de apoyos en la Asamblea y refuerza un ambiente de incertidumbre sobre la correlación final de fuerzas.