Panamá, 12 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Protección de la niñez en Panamá

    Después de dos intentos fallidos, la Asamblea aprueba finalmente citar a la ministra del Mides por la crisis en el albergue de Tocumen

    Eliana Morales Gil
    Después de dos intentos fallidos, la Asamblea aprueba finalmente citar a la ministra del Mides por la crisis en el albergue de Tocumen
    Pleno de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

    La Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que rinda cuentas sobre la crisis que afecta los albergues del país, en particular el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se han documentado irregularidades.

    La solicitud fue aprobada este jueves tras dos intentos previos fallidos, en los que la bancada oficialista y otros sectores bloquearon la iniciativa.

    La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 38 diputados.

    Información en desarrollo

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más
    • Desembolso del PASE-U avanza este 10 de febrero: conozca los lugares habilitados. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Panamá ha sido condenada a cadena perpetua. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más