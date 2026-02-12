Después de dos intentos fallidos, la Asamblea aprueba finalmente citar a la ministra del Mides por la crisis en el albergue de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que rinda cuentas sobre la crisis que afecta los albergues del país, en particular el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se han documentado irregularidades.

La solicitud fue aprobada este jueves tras dos intentos previos fallidos, en los que la bancada oficialista y otros sectores bloquearon la iniciativa.

La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 38 diputados.

Información en desarrollo