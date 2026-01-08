Panamá, 08 de enero del 2026

    MEF

    Deuda de $20.3 millones en planillas compromete finanzas de la Alcaldía de Panamá hasta 2029

    José González Pinilla
    Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá.

    La Alcaldía de Panamá mantiene una deuda millonaria con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por concepto de pago de planillas.

    Mediante una nota oficial, el MEF confirmó que la deuda asciende a $20.3 millones, la cual fue adquirida durante la administración del exalcalde capitalino José Luis Fábrega (2019-2024).

    El vicealcalde Roberto Ruiz Díaz explicó que la administración anterior dejó de transferir al MEF los fondos solicitados para cancelar varios meses de la planilla municipal. Según indicó, durante ese período el nivel de recaudación fue normal e incluso superior al esperado.

    “Aun cuando en todos esos meses el recaudo fue normal y hasta mayor. ¿En qué se usaron esos fondos? Esa es la pregunta”, cuestionó Ruiz Díaz.

    El vicealcalde señaló que la actual administración del alcalde Mayer Mizrachi asumió el compromiso de saldar la deuda; sin embargo, advirtió que el acuerdo de pago se habría realizado sin la autorización del Consejo Municipal de Panamá.

    “Se ha suscrito un arreglo de pago hasta el año 2029, sin que se conozca el destino y uso de esos fondos, ya que no existe una auditoría interna. Desde el momento en que se reconoce una deuda, se está aceptando que hay un faltante de fondos o una posible lesión patrimonial. ¿Se incluyó esta deuda en el presupuesto?”, cuestionó Ruiz Díaz.

    Mediante una nota formal fechada el 23 de octubre de 2025, el tesorero municipal, Olmedo Rodríguez Carrasquilla, informó al ministro del MEF, Felipe Chapman, que la Alcaldía de Panamá honrará el reembolso de los fondos adeudados en varios pagos a partir de 2026.

    El funcionario detalló que se realizarán pagos trimestrales hasta completar un monto de $6,321,225. Para los años 2027 y 2028, se proyectan pagos anuales por el mismo monto: $6,321,224 cada año. En tanto, para 2029 se contempla un desembolso final de $1,353,729.

    Deuda de la Alcaldía al MEF.

    “De esta manera, para junio de 2029 se estaría efectuando el último desembolso, alcanzando así el cumplimiento total del compromiso financiero establecido”, indicó el tesorero municipal en la nota.

    José González Pinilla

    Editor


