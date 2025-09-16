Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos pasajeros procedentes de Cali, Colombia, avanzaban por los controles de la Autoridad Nacional de Aduanas en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico. Se presentaron como compañeros de trabajo y respondieron con un “no” a la pregunta de los inspectores sobre si llevaban dinero o bienes que declarar.

A simple vista, nada parecía fuera de lo común. Pero los funcionarios de Aduanas inspeccionaron sus equipajes. Fue entonces cuando se descubrió que cada uno llevaba más de 12 mil dólares sin declarar: $12,853 en la mochila de uno 12,948.00 en la del otro., para un total de $25,801, cifra que supera ampliamente el límite permitido ($10,000), por lo que los viajeros fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio del proceso correspondiente.

Práctica recurrente

Este caso, aunque puntual, forma parte de una larga cadena que mantiene en alerta a la Autoridad Nacional de Aduanas. En entrevista con este medio, Soraya Valdivieso, directora general de la entidad, afirmó que en lo que va de 2025 la institución ha detectado cerca de un millón de dólares en efectivo que viajeros intentaban ingresar al país sin declarar, principalmente desde países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú y Cuba.

Por lo general, varios de los casos están vinculados a redes de narcotráfico y el lavado de dinero.

Sin embargo, en lo que concierne a Cuba, se presume que no siempre está vinculado a organizaciones criminales, sino al hecho de que los ciudadanos de este país muevan capitales por vías regulares.

“Ahora cada centavo decomisado se reporta en tiempo real a las autoridades competentes, lo que permite investigaciones más rápidas y efectivas”, explicó Valdivieso.

“Contamos con mesas de trabajo interinstitucionales y una de ellas se realiza con la Unidad de Análisis Financiero, con la que mantenemos comunicación directa al 100%. Esto permite que ellos asuman sus investigaciones de manera inmediata y eficiente", añadió la directora de Aduanas.

La digitalización de la declaración jurada de viajeros ha sido clave para detectar estas prácticas. Antes, el registro era manual y podía diluirse entre cientos de pasajeros de un solo vuelo. Ahora, los perfiles de riesgo se concentran en los casos más sospechosos.

Más tecnología

Valdivieso adelantó que el próximo paso será la modernización del sistema de carriles en aeropuertos, de modo que las maletas se escaneen automáticamente al bajar del avión, con un software que perfilará en segundos qué equipaje se revisa y cuál sigue su curso.

“Estamos cerrando brechas que antes permitían el ingreso de dinero sin control”, concluyó.