Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ADUANAS

    Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos

    Eliana Morales Gil
    Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos
    El dinero retenido no fue declarado en los trámites para ingresar al país. Cortesía

    Dos pasajeros procedentes de Cali, Colombia, avanzaban por los controles de la Autoridad Nacional de Aduanas en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico. Se presentaron como compañeros de trabajo y respondieron con un “no” a la pregunta de los inspectores sobre si llevaban dinero o bienes que declarar.

    +info

    Aduanas detecta ‘maletín paralelo’ para cobrar sobornos a empresarios en ColónAduanas retiene en Guabalá cajas de ropa deportiva del FC Barcelona y el Real Madrid, presuntamente falsificada

    A simple vista, nada parecía fuera de lo común. Pero los funcionarios de Aduanas inspeccionaron sus equipajes. Fue entonces cuando se descubrió que cada uno llevaba más de 12 mil dólares sin declarar: $12,853 en la mochila de uno 12,948.00 en la del otro., para un total de $25,801, cifra que supera ampliamente el límite permitido ($10,000), por lo que los viajeros fueron remitidos al Ministerio Público para el inicio del proceso correspondiente.

    Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos
    El caso fue remitido al Ministerio Público. Cortesía

    Práctica recurrente

    Este caso, aunque puntual, forma parte de una larga cadena que mantiene en alerta a la Autoridad Nacional de Aduanas. En entrevista con este medio, Soraya Valdivieso, directora general de la entidad, afirmó que en lo que va de 2025 la institución ha detectado cerca de un millón de dólares en efectivo que viajeros intentaban ingresar al país sin declarar, principalmente desde países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú y Cuba.

    Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos
    Soraya Valdivieso, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas. LP/Isaac Ortega

    Por lo general, varios de los casos están vinculados a redes de narcotráfico y el lavado de dinero.

    Sin embargo, en lo que concierne a Cuba, se presume que no siempre está vinculado a organizaciones criminales, sino al hecho de que los ciudadanos de este país muevan capitales por vías regulares.

    “Ahora cada centavo decomisado se reporta en tiempo real a las autoridades competentes, lo que permite investigaciones más rápidas y efectivas”, explicó Valdivieso.

    “Contamos con mesas de trabajo interinstitucionales y una de ellas se realiza con la Unidad de Análisis Financiero, con la que mantenemos comunicación directa al 100%. Esto permite que ellos asuman sus investigaciones de manera inmediata y eficiente", añadió la directora de Aduanas.

    La digitalización de la declaración jurada de viajeros ha sido clave para detectar estas prácticas. Antes, el registro era manual y podía diluirse entre cientos de pasajeros de un solo vuelo. Ahora, los perfiles de riesgo se concentran en los casos más sospechosos.

    Más tecnología

    Valdivieso adelantó que el próximo paso será la modernización del sistema de carriles en aeropuertos, de modo que las maletas se escaneen automáticamente al bajar del avión, con un software que perfilará en segundos qué equipaje se revisa y cuál sigue su curso.

    “Estamos cerrando brechas que antes permitían el ingreso de dinero sin control”, concluyó.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más