Dino Mon anuncia que pedirán a la Asamblea que publique el texto único de la Ley de la CSS

Normalmente cuando se modifica una ley en la Asamblea Nacional, se publican los artículos originales y cómo quedaron modificados, lo que estaría creando alguna confusión y siendo aprovechado por algunas personas para sacar de contexto algunos de estos textos y malinterpretarlos, es lo que estaría pasando con la Ley 462 que reformó la Caja del Seguro Social, advirtió el director de la CSS, Dino Mon.

Mon dijo en entrevista con TVN Noticias, que esta semana será presentado a la Asamblea Nacional el “texto único” de la Ley 462, con el objetivo de publicarlo formalmente y evitar malas interpretaciones.

Precisó que esta decisión se ha tomado porque actualmente, muchos sectores están sacando artículos fuera de contexto, ya que la ley convive con tres sistemas distintos (solidario, mixto y nuevo).

“Hoy en una reunión de alto nivel con la Asamblea pretendemos que el texto único ya coordinado salga y se evite esta mala interpretación”, dijo.

Fue enfático al señalar que hay grupos que están distorsionando el contenido de la ley, sacando artículos de un sistema y aplicándolos a otro. Alertó que esto ha causado confusión entre docentes, trabajadores bananeros y otros sectores.

“Como en la ley conviven tres sistemas —el solidario, el mixto y el nuevo— muchas personas han estado sacando artículos fuera de contexto y aplicándolos erróneamente. El texto único busca evitar eso y facilitar una lectura clara y completa de la normativa”, indicó el director.

Mon indicó que ya se han sostenido reuniones con abogados de la Asamblea y que el documento está prácticamente listo. Aseguró que el texto único será clave para disipar dudas y acabar con la manipulación de información.

“Con la ley como está ahora, muchos toman artículos de un sistema y los aplican a otro. Hacen una mezcolanza que solo confunde. El texto único corrige eso”, admitió.

Mon dijo que es falso que los nuevos jubilados recibirán pensiones miserables.

Precisó que la Ley 462 es una actualización de la Ley 51, pensada para garantizar el pago a los jubilados y reforzar el sistema mixto sin eliminar los derechos de quienes ya están en otros sistemas. Aseguró que la ley no privatiza servicios ni cambia beneficios existentes.

Indicó que están próximos a presentar la calculadora oficial para que las personas calculen sus pensiones. Pero indicó que antes de lanzarla públicamente está siendo sometida a pruebas de ciberseguridad, para evitar que cuando esté en línea sea objeto de problemas como sabotajes o desinformación.

Dino Mon se refirió directamente a las protestas e inconformidades expresadas por trabajadores de la industria bananera en Bocas del Toro, quienes alegan que la Ley 462 los afecta negativamente.

Mon rechazó estas afirmaciones y explicó que se trata de una confusión legal y de interpretación.

Explicó que no existe una “ley bananera” independiente, pues lo que se conocía como Ley 45 fue incorporada completamente dentro de la Ley 51 tras la aprobación de la Ley 462.

Aseguró que los artículos modificados ya están contenidos en la nueva ley general y no existen como una ley separada.

Precisó que los bananeros no están siendo perjudicados. Sostuvo que se les ha explicado que los artículos que no fueron modificados simplemente no aparecen en la 462 porque esta solo menciona lo que cambia.

Dijo que algunos trabajadores creían que ciertos beneficios habían sido eliminados porque “no los veían” en la ley 462, pero esos artículos siguen vigentes en la Ley 51, de allí que esperan publicar la ley como un texto único.