Dino Mon: ‘Fácil, pero fácil, hay 5 mil botellas en el Seguro’

Exclusivo Suscriptores

Su balance de la nueva ley del Seguro Social.

No es ni la mejor ni la peor. Llegó hasta lo políticamente viable.

¿Lo que salió es reflejo del cortoplacismo social?

Totalmente. Se hizo lo que el pueblo pudo asimilar en este momento.

Los mejores cambios.

Se salva el IVM por seis años. Los pensionados seguirán cobrando.

O sea, ¿se pateó la pelota seis años?

Se dejó en manos técnicas, lo cual no está tan mal. Y, por fin, la ley pone al asegurado en el centro.

El cambio vital que no se hizo.

El aumento de la edad de jubilación. La desconfianza dominó: nadie creía en el estudio de nadie.

¿Qué le da tranquilidad en ese tema que usted consideraba clave en la reforma?

Que por seis años habrá estudios actuariales independientes que repetirán lo mismo: la edad debe subir. Es inevitable. Pero si eso ayuda a generar confianza, listo.

¿Cree que esa revisión realmente se hará?

Sí. La Caja tendrá que contratar el estudio cada año y licitarlo. Y la Asamblea sería muy cabeza dura si no lo entiende.

Se habló de un incremento escalonado. ¿Hubo un debate formal?

Muchos desconfían de la mesa tripartita encargada de la edad de jubilación.

Porque no es vinculante...

Sí, porque el Legislativo tiene el poder de análisis. Pero las pruebas son claras. Ignorarlas los dejaría en evidencia.

La propuesta más descabellada que oyó.

Descabellada ninguna: solo sin argumentos. Volver al sistema solidario no es descabellado, pero sí inviable técnicamente.

La comunidad LGTB alega que no fueron escuchados. Su opinión.

A nadie se le cerraron las puertas.

¿Cumplirán la promesa de que todos se jubilarán con el 60% del aporte hecho?

La promesa fue garantizar condiciones mínimas para evitar que quienes no contribuyeron recibieran una pensión mediante el “juega vivo”. Eso se corrigió. Quien contribuya de manera constante tendrá tasas de reemplazo del 60% o más.

Los del sistema mixto hoy reciben solo el 40%. ¿Recibirán el 60% con la reforma?

Mucho más que 65%. Ellos son los más beneficiados. Para quienes estaban en el sistema de beneficio definido, nada ha cambiado: mantienen la misma pensión, el mismo beneficio y la misma edad de jubilación. No confiaron en el nuevo sistema y por eso siguen bajo el esquema anterior. ¿Cuál es la queja?

¿Qué impacto tendrá no subir la edad de jubilación?

Ninguno en seis años porque lo asumirá el gobierno, pero después sí se verá el impacto real.

Sin el aumento de la edad de jubilación, ¿serán suficientes $966 millones o se necesitará más?

No, se requerirán $500 millones adicionales cada año.

¿De dónde saldrá el dinero?

Mina, proyectos, financiamiento… Si no hay ingresos suficientes, habrá que subir la edad o aumentar impuestos.

¿De cuánto es la planilla de la CSS?

35 mil 450 empleados, con un costo anual de $1,100 millones.

¿Y las botellas?

Fácil, pero fácil, hay 5 mil funcionarios de más en todos los departamentos, incluidos médicos que no trabajan. Una cantidad importantísima de ellos no llegan… Ahora habrá sanciones, ya que, aunque no lo creas, antes no existían en la ley.

¿Los sindicatos podrán seguir interfiriendo en las decisiones de la directiva?

No, así que la directiva ya no tiene excusa para mantener a las “botellas”.

¿Cuántas botellas han sido despedidas?

730 entre contratos temporales y “botellas”, pero que no estaban protegidas por el fuero. Con el resto, veremos qué hace la directiva.

¿Cuántos funcionarios tienen estabilidad laboral?

Todos los que tienen más de dos años en la CSS. Y muchos usan la regulación para no trabajar. Aquí otro gallo va a cantar.

¿Cuántos jubilados trabajan en la CSS?

8 mil 668 personas. Y todos están esperando un plan de retiro, para irse con el salario, la jubilación y un bono de salida. Si no hay causal, tienes que pagarle 18 meses… si los quiere aceptar.

¿Cuántos son administrativos y cuántos de la salud?

Administrativos: 3 mil 609. De la salud: 5 mil 059.

¿Cuántos tienen 70 años o más?

Mil 345. Cobran jubilación y siguen trabajando. ¿Cómo empleo gente más capaz?

¿Cuánta gente trabaja en el programa de Salud y Enfermedad?

23 mil médicos y 12 mil 390 administrativos.

65-35. ¿Esa relación es la adecuada?

No. Si rindieran, todavía, pero no. Con 8 mil 500 administrativos funcionaríamos bien. Y no, no tienen que ir a la calle a nada. Hay es que trabajar.

¿La nueva ley permitirá aumentar la eficiencia en las operaciones? ¿En cuánto?

Sí, entre 15% y 20% inicialmente, pero hay que llegar a mucho más.

¿Los fondos serán administrados por la banca estatal o también por la privada?

No se privatizan, pero se permite que el 10% sea gestionado por administradores privados, como en el SIACAP, y nadie se queja. Es necesario para acceder a ciertos mercados.

Se cuestionó su control sobre los fondos. ¿Qué opina?

Tuve que ceder. Pero es ilógico que el director, si ya gestiona compras, deba pasar por la directiva para comprar medicamentos recurrentes que superen el millón de dólares. Todas las compras superan ese monto. Eso retrasa los procesos.

Aida Maduro dice que no hay cambios medulares. ¿Qué le responde?

¿En su gestión tuvo $966 millones adicionales y un 3% escalonado de la iniciativa privada? ¿Cómo que no hubo cambios? Su análisis es superficial y vacío, como siempre.

¿Se mantiene en que sus estudios tienen derecho de autor?

Sí. Nadie entrega su programa, solo sus conclusiones. Yo compartí gratis las mías: no tengo por qué darle mi programa a quien no quiero. Y todas coinciden: hay que subir la edad de jubilación. Algunos no lo admiten porque quieren el control social que no lograron en las urnas.

¿Qué pasó con los informales e independientes? ¿Podrán adherirse fácilmente?

Sí, la ley estableció un proceso más flexible con nuevos beneficios para motivar la cotización en una entidad más sexy.

¿Cuáles son esos beneficios?

Ahora pueden elegir el salario sobre el cual cotizar, sin un mínimo obligatorio. Si su aporte no alcanza la pensión mínima, el Estado lo complementa hasta $144.

¿Deben pagar aparte por su atención médica?

Sí. Deben cotizar tanto para pensiones como para salud, aunque en el último caso hay restricciones.

La ley de la CSS no siempre se ha cumplido. ¿Por qué ahora sí?

Porque la directiva tiene ahora el control real. Antes, hasta una coma debía pasar por los 27 sindicatos. Por eso no hay, por ejemplo, un protocolo médico de atención.

¿Qué piensa de la política después de estos cuatro meses?

Es muy compleja. Ahora entiendo mejor las presiones que enfrentan de la población.

¿Cuántos panameños comprenden la gravedad de la situación?

6 de cada 10, pero no actúan. O trabajan o apoyan, pero entienden el problema.

¿Cuántos siguieron el proceso?

Muy pocos. Eso es lo más triste. Una sociedad polarizada, aunque en las calles se percibía apoyo. Pero al final, nos dejaron solos.

¿Cómo fue lidiar con los diputados?

Toda una experiencia. Algunos buscan taquilla con insultos y desinformación, vendiendo una imagen falsa. Me llamaron ladrón, sin conocerme, solo porque no hice lo que sus intereses querían.

¿Quiénes promovieron esos ataques?

Buchanan, por ejemplo, y luego dicen que “no es personal”. ¿Cómo te dan la mano después de llamarte ladrón? También las tres diputadas de Vamos, que me llamaban mentiroso cuando las que tienen que estudiar son ellas. Lo peor es que no puedes defenderte directo, tienes que depender de que un diputado te ceda su tiempo. Les importa el show, no la verdad.

Después de lo ocurrido en su nombramiento, ¿esperaba un comportamiento similar de algunos diputados de Vamos?

Sí, lo imaginaba y así fue.

¿Quién fue responsable de la dilatación del proceso?

No tanto Vamos, sino la metodología. Por temor a no incluir a la ciudadanía, el primer debate se alargó demasiado. Pasaron el micrófono hasta para que cantaran.

¿En algún momento pensó que no habría ley?

No, pero no esperaba que tardara tanto.

¿Cree que con otra Asamblea el proceso hubiera sido más fácil?

Sí. Muchos independientes no entendieron el tema: los partidos lo asimilaron mejor. Incluso el PRD, que se opuso y no quiso asumir el costo político, reconoció que era un tema técnico. Algunos de Vamos enfrentaron a sus líderes y merecen mis respetos, porque pese a que se les explicó todo, esos líderes fueron un obstáculo por política.

Con la edad de jubilación, ¿ustedes se rindieron en el camino?

No, pero entendimos que sin aceptación social no se podía gobernar.

¿Cree que mantuvo su credibilidad durante este proceso?

Sí, hice el mejor trabajo técnico posible.

¿Qué pudo haber hecho mejor el gobierno?

Prepararse. Aunque actuó con transparencia, debió ser menos incrédulo para contrarrestar las mentiras. El país necesitaba más información. Pero sin los medios, el caos habría sido mayor.

¿Qué ministro, aparte del MEF, fue su mejor aliado en este tema?

El de Salud y el presidente. Tuvimos su apoyo irrestricto, fuimos “duro y dale”.

¿Se ve terminando su periodo?

100%. Ahora es cuando voy a empezar.

El principal problema hoy.

La atención. Hay que mejorar la percepción de maltrato y abuso, desde laboratorios y diagnósticos hasta cirugías. La percepción es la realidad.