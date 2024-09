Dino Mon: nos encontramos con una mora quirúrgica de 60% en la CSS

Escuchar audio noticia

Mora quirúrgica del 60%, desabastecimiento, desconocimiento de la ejecución presupuestaria del año fiscal 2024, déficit de $1,000 millones en el programa solidario de pensiones, son algunos de los primeros hallazgos que ha encontrado Dino Mon, en el proceso de transición de la Caja del Seguro Social (CSS), que asumirá el primero de octubre.

Mon dijo que en entrevista con TVN Noticias, que espera que en los primeros cinco días luego de asumir la CSS, se puedan contar con los insumos básicos necesario para iniciar un plan de alivio de la mora quirúrgica que alcanza el 60%.

“Nosotros pasamos todo un listado de medicamentos y el Ministerio de Salud lo va a comprar y todos van a tener los medicamentos que se requieran, y esperemos que eso esté para tener ese problema resuelto para los primeros días de octubre”, explicó sobre la compra unificada de medicamentos entre el Ministerio de Salud y la CSS.

Indicó que también se han buscado alternativas para los insumos de las cirugías. “La parte cardiovascular con otras son las primeras que se van a estar atendiendo”, dijo al pedir fe y paz a la población sobre las medidas que se tomarán para reducir la mora quirúrgica.

El director designado de la CSS también se refirió a la ejecución presupuestaria de la CSS. “Nadie sabe los datos de la ejecución presupuestaria de 2024 de más de 6 mil millones, eso se tiene casi al final de año. En una institución moderna eso no debe pasar, hay que ser más transparente”, planteó.

Agregó que en el programa solidario se tiene un déficit de alrededor de $1,000 millones.

Además indicó que sea cuál sea la solución que se plantee para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, lo importante es que sea sostenible financieramente en el tiempo.

“Lo importante es que el financiamiento del sistema sea el adecuado para pagar el beneficio que se demanda. Hemos pedido que traigan la propuesta con una validación de la sostenibilidad con sustento económico. De nada sirve propuestas románticas sin sustento económico”, expresó.





Mesa en Presidencia

El director designado de la CSS adelantó que a partir de este lunes serán 12 sesiones de mesas de trabajo, con dos reuniones semanales, hasta el 31 de octubre. “Deberíamos tener para el 31 de octubre una propuesta consensuada para luego ir a la Asamblea Nacional para terminar que sea factible”.

Dijo que efectivamente hay 14 mil millones de dólares en activos pero eso representa los edificios y las instalaciones y eso no se puede vender para atender el déficit.

Dino Mon dijo que no puede volver a pasar que no se tenga el 20%a 30% de los medicamentos y que no existan, como ahora, algunos insumos básicos para hacer cirugías.

Precisó que a las mesas que se instalarán este lunes en la Presidencia, llevan un grupo técnico y asesores internos y externos. “Tengo mucha fe de que la forma en que está estructurada la mesa vamos a llegar a decisiones importantes”, sostuvo Mon.

El director designado expresó que la mesa estará enfocada en escuchar y no criticar ninguna propuesta. “No se va hacer ningún proceso de debate ni de crítica a favor o en contra de ninguna propuesta”, adelantó, al señalar que luego de eso se hará un resumen y se analizará cuáles temas son comunes y cuáles no para tener un proyecto de ley que se pueda enviar a la Asamblea Nacional.

