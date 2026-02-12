Diputada alerta sobre traslados y destituciones en la Senniaf tras denuncia por irregularidades en el CAI de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La diputada Alexandra Brenes remitió una nota formal a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por los traslados y destituciones recientes de funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Advierte que estas decisiones se produjeron después de que interpusiera una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades y posibles delitos de omisión de deberes de servidores públicos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La diputada Alexandra Brenes junto a César Pérez. Foto: Cortesía

En la carta, enviada el pasado 11 de febrero, la diputada presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, le informa a las ministras que algunas de las personas afectadas por estos traslados y destituciones han sido citadas ante el Ministerio Público como testigos de las irregularidades denunciadas.

Brenes presentó la denuncia el viernes 6 de febrero y la amplió el pasado martes.

De acuerdo con el documento, estas decisiones, percibidas como repentinas y sin la debida justificación o procedimiento, podrían generar inestabilidad en el personal de los albergues, afectar la continuidad de la atención a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y desincentivar la presentación de denuncias.

Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. LP/Elysée Fernández

La diputada añade que las medidas estarían impactando a funcionarios con experiencia y compromiso comprobado, debilitando la estructura operativa y técnica de los centros.

Ante este escenario, solicita al Ministerio de Desarrollo Social una revisión objetiva e inmediata de los procesos de traslado y destitución en curso y, de ser necesario, la adopción de correctivos para garantizar el debido proceso, la transparencia administrativa y la estabilidad institucional en los centros de atención.

Citan a la ministra

En dos ocasiones, Brenes, junto a un grupo de sus colegas de la bancada Vamos, intentó citar a la ministra Carles para que respondiera preguntas vinculadas a la gestión de la protección de la niñez en Panamá. Sin embargo, este jueves finalmente se logró. 38 diputados votaron a favor de la propuesta.

Inicialmente, los distintos partidos representados en la Asamblea se oponían. El primer día, la iniciativa solo contó con 18 votos a favor, y la mayoría de los diputados abandonó el pleno para ausentarse de la votación. El segundo día, la propuesta obtuvo únicamente 31 votos.

Brenes sustentó la iniciativa con base en el artículo 161 de la Constitución y en los artículos 104, 105 y 215 del Reglamento Interno de la Asamblea. Informó que el Mides tiene bajo su paraguas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y que alrededor de 580 niños y niñas permanecen bajo custodia en distintos albergues del país.