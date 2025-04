Diputada Brenes evalúa la Asamblea: tensiones políticas, proyectos truncados y ausentismo

Exclusivo Suscriptores

Alexandra Brenes, diputada de Vamos, conversa sobre las tensiones tras la división en el voto para la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), del ausentismo que sigue minando la productividad legislativa y critica la invitación que hizo el presidente José Raúl Mulino a quienes votaron por la Ley 462 sobre la CSS. Se presta para ‘trueques’, advirtió.

La ley que se hundió por tres votos

Brenes abordó primero su iniciativa para profesionalizar la Dirección de Contrataciones Públicas, que fracasó por tres votos:

“Pasó en primer y segundo debate, pero en el tercero hubo ausentismo y colegas que no votaron. Contó con 33 a favor, 13 en contra y 25 entre ausentes y abstenciones”, explicó.

Lea aquí: Por falta de tres votos fracasó la ley que exigiría título y experiencia para dirigir Contrataciones Públicas

El proyecto exigía título universitario y experiencia para el director y subdirector de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el organismo encargado de regular las licitaciones y compras del Estado. De acuerdo con Brenes, en medio del debate algunos diputados decían: “O experiencia o título, no las dos”. “Perdía el espíritu de la ley”, criticó.

¿Heridas abiertas?

La iniciativa contó con el apoyo de 18 de los 20 diputados de Vamos. No se registraron los votos de Jhonathan Vega y Carlos Saldaña. Cuando se le consultó si la ausencia de los diputados al momento de votar por su proyecto obedecía a posibles secuelas por las tensiones que se generaron en Vamos luego del debate del proyecto de ley que reformó la CSS, Brenes optó por la cautela. Afirma que ese día no vio a Saldaña, mientras que “Jhonathan tenía quebrantos de salud”.

“Si hay un tipo de tensión de su parte hacia mí, no lo sé, pero la verdad es que podría hablar por mí. Yo, la verdad, el tema de la Caja de Seguro Social lo he dejado prácticamente cerrado. Y como siempre dije, el tema del seguro social nos pudo haber dividido en tema de votación. Sin embargo, habrá proyectos que se presenten donde todos vamos a votar en bloque (...)”.

Le puede interesar: El debate de la CSS expone las divisiones internas de la bancada Vamos

‘No hay fricciones’

El de Brenes fue uno de los rostros más visibles de Vamos que se opuso a las reformas a la Ley de la CSS. Cuando se le preguntó si la bancada se ha sentado a hablar sobre las diferencias que los enfrentaron, manifestó lo siguiente:

“Sentarnos como tal para hablar lo que sucedió en Caja, no. Se habla solamente de dos suspensiones temporales de mis colegas por la situación que todos conocemos. Sin embargo, no hemos tenido esa conversación, pero sí hemos tenido una dinámica mucho más en equipo. Ayer (jueves) estuvimos viendo todo el tema del proyecto de interés preferencial y estuvimos apoyándonos unos con otros con algunos argumentos o temas que veíamos del proyecto. Entonces no hay como tal en estos momentos una fracción, como dicen (...)”.

Las cifras del sistema

En medio de la fase final de la discusión sobre las reformas a la CSS, la diputada compartió cifras que las autoridades tildaron de inexactas. Ella se defiende. Explica que desde el primer día, su enfoque no estuvo en la edad de jubilación, porque lo vio como un tema secundario dentro del debate.

“Lo realmente importante era el sistema de capitalización individual y cómo este afectaría el monto que los panameños recibirán al jubilarse. Por eso, me dediqué a entender a fondo el cálculo de estas pensiones, siempre en diálogo con la sociedad civil. Muchas personas se acercaron a mi despacho para explicarme cómo se determinaban las jubilaciones, siempre con base en lo que establecía la ley. Nunca se trató de inventar cifras o interpretaciones, sino de comprender con claridad lo que la normativa dispone”, planteó.

El almuerzo de Mulino en Penonomé

La diputada también opinó sobre la invitación que el presidente José Raúl Mulino les hizo a los 48 diputados que votaron a favor de la Ley 462 de la CSS. Se trata de un almuerzo en un restaurante en Penonomé, Coclé, programado para este sábado 5 de abril.

“No podemos caer en lo que tanto criticamos en campaña. Decíamos que no estamos de acuerdo con las reuniones secretas, no estamos de acuerdo con las reuniones que no son transparentes”.

Siguió: “Este tipo de reuniones se presta para decir que hay favores o hay trueques. Y yo no puedo decir hoy en una entrevista que pienso diferente a lo que pensaba en campaña”.

¿Conflicto de interés en la Comisión de Credenciales?

Brenes es miembro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, la instancia que analiza denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se le consultó si esta comisión puede garantizar un tratamiento objetivo en estos casos, tomando en cuenta que su presidenta, la diputada oficialista Shirley Castañeda, viajó a Estados Unidos en el avión del expresidente Ricardo Martinelli, un recurrente denunciante de los magistrados de la Corte.

Lea aquí: Los diputados de RM viajan a Mar-a-Lago en el avión de Martinelli

Contó que ocho de nueve denuncias que reposaban en la comisión no fueron admitidas. Quedó una que vincula al magistrado Olmedo Arrocha, pues tiene documentación “que todavía debía ser analizada”.

Explicó que en el caso de las ocho, recibieron los informes técnicos y los analizaron con sus equipos. Valoró el hecho de que Castañeda le diera prioridad a estos temas antes de “todo esto que está pasando hoy”. Se refiere al torbellino generado por el frustrado viaje de Martinelli a Nicaragua, luego de que el gobierno panameño le diera el salvoconducto para desplazarse al país centroamericano, que le otorgó asilo político desde febrero de 2024.

“No sé si hay algo detrás o mi lectura puede estar equivocada, pero creo que se hizo en el tiempo y en el momento correspondiente”, añadió.

Sobre el futuro de la demanda contra Arrocha, dijo que esperan el informe técnico de la comisión y que la presidenta Shirley Castañeda los convoque a sesión.

Ausentismo crónico

Además, expuso los graves problemas de ausentismo y baja productividad que afectan al Órgano Legislativo. Señaló que, aunque los diputados marcan asistencia, muchos abandonan las sesiones poco después. Criticó que las sesiones convocadas para las 3:00 p.m. suelen comenzar a las 4:00 p.m. y terminan antes de cumplir el mínimo reglamentario de cuatro horas, lo que afecta la productividad legislativa.

“Muchas veces, la junta directiva de la Asamblea convoca a las 3:00 p.m., comenzamos a las 4:00 de la tarde, a las 7:00 o a las 8:00 de la noche terminamos. Muchas veces no se cumple ni siquiera el mínimo que dice el reglamento interno, que son cuatro horas”, planteó.

Reconoció que su bancada aún no ha definido su estrategia para el cambio de junta directiva el 1 de julio. Esta dinámica también incluye la recomposición de las comisiones de trabajo. Aquí destacó la importancia de rotar espacios para fortalecer la gestión legislativa.