Albergue de la Senniaf en Colón habría incurrido en irregularidad

La diputada Alexandra Brenes visitó cuatro de siete albergues bajo tutela de la Senniaf en Colón. Denuncia falta de protocolo en entrega de menores en al menos uno de ellos.

Nuevos hallazgos. La diputada independiente y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, dio a conocer, a través de sus redes sociales, que visitó los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en la provincia de Colón, y que evidenció “decisiones apresuradas y falta de protocolos en la entrega de un menor”. “[...] Sigo sin entender qué ha hecho la Dirección del Senniaf en todo este tiempo en el cargo Humanidad por Dios!”, añade la diputada en la publicación.

Estos señalamientos se suman a los expuestos a inicios de mes sobre presuntas malas prácticas en albergues ubicados en Tocumen.

En conversación con La Prensa, la diputada amplió la información y explicó que, en uno de los cuatro albergues visitados, tuvo conocimiento de un proceso apresurado y mal gestionado relacionado con un niño que padece una enfermedad que requiere monitoreo constante y control mediante medicación.

De acuerdo con la información proporcionada por la diputada Brenes, el proceso debió desarrollarse con la debida cautela, ya que consta de varias etapas. Una de las principales establece que, al alcanzar cierta edad, los menores deben abandonar el centro y ser reubicados.

Este procedimiento debe realizarse de manera escalonada y paulatina, a fin de evitar traumas. Sin embargo, según lo denunciado, estos pasos fueron omitidos y el menor fue entregado a un familiar, a quien no conoce y con quien solo había tenido contacto en dos ocasiones, mediante videollamadas.

La encargada del centro informó a la diputada que, aunque el menor ya superaba la edad permitida por el sistema, permanecía alojado en el albergue. Indicó, además, que la decisión de entregarlo de forma expedita a un familiar fue adoptada por la entidad, pese a sus objeciones, luego de conocerse la visita de la comisión a los albergues. El niño fue trasladado a la residencia de su tía en un transporte proporcionado por el Senniaf.

La diputada también señaló que no logró reunirse con la directora de la Senniaf en Colón, que es la persona responsable de los albergues en la provincia y que, en su lugar, fue atendida por una psicóloga enviada desde la sede central.

Directora del Senniaf

Por otro lado, la diputada informó que la directora del Senniaf, Ana Fábrega, debía presentarse hoy ante la Asamblea Nacional para sustentar la memoria anual de la institución, como corresponde a los directores de entidades y ministros ante las distintas comisiones legislativas.

No obstante, Fábrega notificó que no podría asistir a presentar su informe debido a quebrantos de salud, justificación que también remitió por escrito. Se espera que en los próximos días se concrete este proceso anual. De momento, solo se contará con la presencia de Niurka Palacio, responsable del Ministerio de la Mujer, quien también debe asistir este martes 3 de marzo a presentar su memoria anual.

Ana Melinda Fábrega Guardia.

Durante su visita a Colón, la diputada tenía previsto inspeccionar siete albergues; sin embargo, solo pudo recorrer cuatro, luego de que la psicóloga enviada por el Senniaf informara que los otros tres se encontraban cerrados, es decir, que no tienen menores de edad alojados en sus instalaciones.

Además del proceso irregular detectado en uno de los albergues, los demás se encuentran, dentro de lo posible, en condiciones aceptables. Dos de ellos operan estrictamente con donaciones de distintas entidades y, según Brenes, “no quieren tener nada que ver con el Mides”.

Historial

Estas nuevas denuncias surgen seis años después del escándalo del Senniaf, en el que se expusieron diversas irregularidades, así como casos de maltrato y abuso sexual contra decenas de niños y adolescentes que residían en los albergues.

Tras las denuncias de abusos, todas las tardes y durante varias semanas los jóvenes expresaron su descontento frente a la sede de la Senniaf, en Calle República de Chile y Calle 39, en Bella Vista. Archivo La Prensa

Ese año se llevaron a cabo múltiples protestas en distintas partes del país, en las que la ciudadanía exigía respuestas y justicia frente a los hechos denunciados.

A esto hay que agregar que el pasado 20 de febrero se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la cual dejó al descubierto tensiones institucionales, cuestionamientos políticos y un debate de fondo sobre el sistema de protección estatal, en medio de las denuncias por presunto abuso contra niños, niñas y adolescentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Alexandra Brenes durante su visita al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Foto: Cortesía Senniaf

La reunión fue presidida por la ministra del Mides, Beatriz Carles, quien asumió la conducción del encuentro en su calidad de titular de la entidad y presidenta del Consejo.

Carles sostuvo que la institucionalización de los menores de edad —es decir, de aquellos bajo protección del Estado— “debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado”. La ministra insistió en la necesidad de fortalecer políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar que reduzcan el ingreso de menores a albergues, en un contexto en el que el sistema vuelve a estar bajo escrutinio público. Actualmente, hay alrededor de mil menores en cerca de 48 albergues.