Diputada Castañeda sobre cambios al reglamento interno: ‘No más planillas infladas ni plenos como ring de boxeo’

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional arrancó este jueves 4 de septiembre con un desafío de gran envergadura: evaluar 16 proyectos de ley que suman 284 artículos, todos orientados a dar un nuevo rostro al reglamento interno del Legislativo.

La iniciativa responde a una demanda creciente de la sociedad por una Asamblea más transparente y eficiente, cuestionada de manera constante por ciudadanos y medios de comunicación en temas como planillas y manejo opaco de recursos.

La diputada Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, aseguró que el inicio de la discusión sobre el reglamento interno era necesario para agilizar los cambios pendientes. “Hoy hemos convocado a los diputados y a la comisión técnica de Credenciales para que nos expliquen los avances respecto a las modificaciones del reglamento interno”, señaló.

La Comisión de Credenciales inició el análisis de 16 anteproyectos que buscan reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional (Ley 49 de 1984). pic.twitter.com/jNU6OGvgjB — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 4, 2025

Castañeda subrayó que no se permitirá una nueva postergación del debate. “No podemos seguir dilatando una deuda que tenemos con el país”, dijo, recordando que existen 16 proyectos de modificación en trámite.

Se revisarán 284 artículos del reglamento, incluyendo la incorporación de un capítulo dedicado a la administración de recursos humanos. “Nos referimos a las carreras administrativas, en este caso a la carrera legislativa. Nos referimos a los temas de ingresos, a las planillas, en el sentido de que no se debe crear más estructura y que el personal que entra con el diputado debe salir con el diputado”, enfatizó.

La planilla

En ese punto, Castañeda reconoció que uno de los mayores reclamos ciudadanos se concentra en el gasto de la planilla legislativa. “Mientras no pongamos los controles reales, vamos a seguir incrementando las planillas, porque cada cinco años llegan 71 nuevos diputados con su equipo de trabajo y se van quedando en las estructuras formales de la Asamblea”, advirtió.

Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos.

En quinto lugar figura la diputada Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675.

Hechos violentos

La diputada también insistió en que el Código de Honor y Disciplina será parte de la discusión, con el objetivo de reforzar el respeto en el pleno y en las comisiones. “Aquí no podemos seguir permitiendo que diputados tomen el pleno como un ring de boxeo. Tampoco podemos permitir que se use la Comisión de Presupuesto ni la de Credenciales para desacreditar directores sin que hayan sido investigados ni respetar la presunción de inocencia”, recalcó.

Recientemente, el diputado del PRD Jairo Salazar agredió al diputado independiente Betserai Richards, un hecho que generó críticas y que no terminó en ningún tipo de sanción para el político de Colón.

Castañeda adelantó que su meta es entregar al país un reglamento renovado antes de que termine el año legislativo. “Tenemos una deuda de 14 años sin modificar el reglamento interno. Queremos que, antes de que termine este año, podamos darle al país un nuevo reglamento interno”, afirmó.

Además, dijo que se propondrá, en los cambios, que las comisiones de trabajo se instalen en un máximo de 15 días tras la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea, evitando retrasos que debiliten la institucionalidad, como ocurrió recientemente.

Más detalles

Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela explicó que la revisión se realiza por medio de una mesa técnica y no a través de subcomisiones, como se había planteado anteriormente, con el objetivo de que la misma comisión encargada del debate impulse el primer debate de cada iniciativa.

Varela subrayó que, aunque este proceso debió comenzar hace un año, considera positivo que se haya iniciado ahora y confía en que, antes de diciembre, se logre consolidar un nuevo proyecto de ley.

Entre los cambios propuestos, el diputado enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los procedimientos de la Asamblea. “Todo lo que se haga en la Asamblea debe ser del conocimiento público de los panameños”, señaló.

El tema se retomará el próximo lunes 8 de septiembre.