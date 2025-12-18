Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Fondos públicos

    Diputada de Vamos exige al director del IMA revelar compras y proveedores tras choque con Juan Diego Vásquez

    Eliana Morales Gil
    De Izq a Der: Juan Diego Vásquez, exdiputado y líder de Vamos; Nilo Murillo, director del IMA. Composición gráfica: Itzaly Pérez

    Una controversia que estalló en la red social X llegó al plano institucional.

    La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, solicitó formalmente al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, un informe detallado sobre las compras, los proveedores y los métodos de contratación de la entidad, en medio de la polémica por el enfrentamiento público entre Murillo y el exdiputado Juan Diego Vásquez.

    Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, invocó el derecho de acceso a la información pública en una carta enviada al funcionario del gobierno del presidente José Raúl Mulino el pasado 17 de diciembre. El documento solicita el monto total de las compras realizadas por el IMA a empresas nacionales de distintos rubros, con énfasis en Azúcar Doradita y Tasty Choice.

    La diputada también pide que se detalle el método de contratación utilizado en cada caso: licitación, contratación directa, convenio marco u otros, así como el objeto de las compras, ya sean insumos, productos terminados o servicios.

    La controversia

    Las marcas Azúcar Doradita y Tasty Choice surgieron en un intercambio de mensajes en la red social X entre el exdiputado Juan Diego Vásquez y el director del IMA. En ese cruce, Vásquez vinculó a estas empresas con el contralor general, Anel Flores, y planteó la siguiente pregunta: “¿Cuántos millones al año llevan Azúcar Doradita y Tasty Choice vendidos al Gobierno?”.

    El exdiputado agregó: “Sobre este tema mi propuesta es sencilla. Nadie debe ser juez y parte. Si soy contralor no le vendo al Gobierno. Sencillo. Presentamos en mi periodo varias prohibiciones para esto en la Ley 22. Muchas fueron rechazadas. Gracias a Dios sí se aprobó la Ley de Conflicto de Interés”.

    Murillo respondió con un mensaje que elevó el tono del intercambio: “Tú no eres la ley que establece los procesos, ya su período pasó y estás como la guayabera. Ese es el problema. Usted siente que es el Capitán América. Ombe, trabajo mata lengua. Fin del comunicado”.

    Los jamones

    Además de las compras generales, la diputada solicitó información específica sobre los jamones destinados a programas de asistencia social. En ese tema, pidió un informe que detalle el origen de los productos, con la cantidad exacta de unidades de producción nacional y las importadas, así como la lista de las empresas o productores que vendieron al IMA, tanto dentro como fuera del país.

    Aunque la carta no menciona al contralor ni reproduce el debate en redes sociales, su contenido se conecta directamente con ese choque. La solicitud de información sobre proveedores, volúmenes de compra y mecanismos de contratación apunta al centro de una discusión más amplia: quién le vende al Estado, cómo se adjudican esos contratos y qué controles existen para evitar conflictos de interés.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


