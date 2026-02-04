Diputada denuncia aumento de $64.8 millones en el presupuesto de la Asamblea sin evidencia de traslados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La diputada Janine Prado denunció un aumento de $64.8 millones en el presupuesto de la Asamblea Nacional durante 2025 y cuestionó la falta de registros sobre los traslados de partidas.

Otro hecho controvertido entra en la agenda del Palacio Justo Arosemena. En el pleno Asamblea, la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, denunció que el presupuesto de funcionamiento de ese poder del Estado, durante el 2025, se incrementó en $64.8 millones, sin que esté claro a través de qué mecanismos se aprobaron las partidas que elevaron el monto.

Prado citó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien indicó en su discurso del 2 de enero que, al 31 de diciembre de 2025, el presupuesto ascendió a $160.5 millones. Según la diputada, la cifra originalmente aprobada fue de $95.7 millones.

“Estamos hablando de $64.8 millones en planillas, viáticos, suministros y otros rubros. Ese dato, por sí solo, merece una explicación”, advirtió Prado desde el pleno durante la sesión de este miércoles.

Las preguntas sin respuestas

La diputada planteó entonces una pregunta clave: ¿cómo se aprobaron los traslados que permitieron ese aumento? Según explicó, existen únicamente dos vías legales para hacerlo. La primera es a través de la Comisión de Presupuesto, de la cual ella forma parte. “Y no he visto ningún traslado dirigido a la Asamblea Nacional”, advirtió.

La segunda vía, agregó, es el llamado silencio administrativo, un mecanismo que permite que los traslados se aprueben de forma automática cuando no son tramitados dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, Prado aseguró que solicitó formalmente información sobre los traslados aprobados, rechazados y suspendidos, incluyendo aquellos avalados por silencio administrativo.

Al revisar el listado oficial, dijo, surgió una nueva inconsistencia: tampoco aparece ningún traslado aprobado para la Asamblea bajo ese mecanismo.

“Entonces la pregunta sigue siendo la misma”, insistió la diputada. “¿Cómo se hicieron esos traslados?, ¿bajo qué figura legal?, ¿quiénes participaron en esas decisiones?”.

Prado concluyó que, cuando los números no cuadran y los procedimientos no aparecen debidamente documentados, la transparencia del manejo presupuestario queda en entredicho.

Los reclamos por falta de transparencia

En noviembre de 2025, Prado presentó tres acciones de habeas data ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo: que se ordene a la Asamblea entregar información pública sobre la planilla y los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto.

Los recursos fueron dirigidos a María Eugenia López, quien en ese momento era la magistrada presidenta de la Corte.

En ellos, la diputada argumentó que el Órgano Legislativo no le había entregado la información solicitada, pese a requerimientos formales presentados desde septiembre y octubre de 2025.

En una de las acciones, pidió específicamente que se obligue a la Asamblea a entregar información relacionada con la planilla de los despachos de los diputados, desde junio pasado hasta la fecha en que interpuso las demandas.