Diputado Jorge González es electo jefe de bancada de Vamos y Miguel Campos subjefe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado Jorge González, del circuito 8-5, Panamá Norte, fue elegido la tarde de este martes 30 de junio como jefe de bancada de la coalición Vamos.

En tanto, Miguel Campos, del circuito 9-1, fue electo subjefe. Ambos fueron escogidos durante una reunión que sostiene la bancada, en la que también definen su postura ante la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional este 1 de julio.

“Agradecemos su disposición para asumir esta responsabilidad y confiamos en que su liderazgo fortalecerá el trabajo legislativo en beneficio de Panamá”, señala el comunicado de Vamos.

Gonzalez reemplaza a Roberto Zúñiga quien desempeñó el papel de jefe de bancada, y Campos a Luis Duke, para el periodo 2026-2027.