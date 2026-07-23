Diputados piden a Cancillería investigar el reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A juicio del diputado Vega, corresponde a la Cancillería identificar a los afectados y determinar cómo operan las ofertas de empleo que terminan llevando a panameños hasta las zonas de combate.

El diputado chiricano Jhonatan Vega pidió este jueves 23 de julio al Ministerio de Relaciones Exteriores investigar las denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

A su juicio, corresponde a la Cancillería esclarecer lo ocurrido, identificar a los afectados y determinar cómo operan las ofertas de empleo que terminan llevando a panameños hasta las zonas de combate.

“Solicitamos a la Cancillería, muy respetuosamente, que investigue esta situación, porque es un tema que le corresponde atender”, manifestó el diputado. Agregó que la institución debe establecer “cuál es la situación, cuál es el estatus y cuáles son los requisitos que estas empresas, instituciones o algún otro tipo de organismo utilizan para seducir a las personas, aprovechándose de su necesidad”.

Los casos

Vega explicó que conoció los casos a través de los medios de comunicación y calificó las denuncias como alarmantes. “La verdad es que es algo preocupante. Cómo juegan con la necesidad de las personas para ofrecerles un puesto de trabajo y, posteriormente, terminan envueltas en una guerra”, señaló.

De hecho, La Prensa pudo conocer que, al menos, siete ciudadanos panameños fueron reclutados para incorporarse a las fuerzas militares de ambos bandos a cambio de una remuneración económica. Contratos militares, registros oficiales y testimonios obtenidos durante la investigación documentan un patrón que combina decisiones voluntarias, motivadas por la necesidad económica, con presuntos casos de engaño mediante falsas ofertas de trabajo.

Entre los expedientes recopilados figura incluso el caso de una familia que teme que uno de sus parientes haya fallecido en el frente de combate, tras perder todo contacto con él.

El político indicó que la información que ha recibido apunta a que entre los afectados habría personas de su circuito electoral, en la provincia de Chiriquí. “Tengo entendido que, inclusive, hay personas de nuestro circuito, del distrito de Gualaca, que fueron con el ánimo de trabajar operando equipo pesado; sin embargo, cuando llegan al lugar, se percatan de que la situación es otra”, afirmó.

Según Vega, quienes aceptaron estas ofertas laborales viajaron con la expectativa de conseguir un empleo legítimo, pero terminaron expuestos a un conflicto armado. “Simplemente exponen su vida sin ningún tipo de necesidad, más allá de trabajar honradamente”, dijo. Añadió que, de acuerdo con la información que ha conocido, “inclusive se habla de personas que están desaparecidas”.

Falta de oportunidades

El diputado también relacionó estas situaciones con la falta de oportunidades laborales en el país. Consideró que el desempleo y la escasez de inversiones llevan a algunos panameños a aceptar propuestas de trabajo en el extranjero sin conocer plenamente los riesgos. “Es una necesidad, es algo que afrontamos día con día: no hay empleo, no hay trabajo; solo quedaron promesas de campaña que se diluyeron con el paso del tiempo”, expresó.

Vega concluyó reiterando el llamado a las autoridades para que den seguimiento a estos casos y brinden respuestas a las familias de los panameños involucrados. “Ojalá la Cancillería pueda resolver este tema, darle seguimiento e investigar lo que está pasando, porque es muy preocupante que jóvenes panameños, en busca de empleo, terminen envueltos en una guerra”, sostuvo.

El diputado Jorge Bloise también se sumó al llamado para que las autoridades investiguen el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al igual que Vega, solicitó a la Cancillería esclarecer estos casos, determinar cómo operan las redes o intermediarios que captan a panameños con ofertas de empleo y brindar respuestas a las familias de las personas que habrían viajado al conflicto, ante la preocupación por las denuncias de posibles engaños y desapariciones.

El pago

Los casos identificados involucran a jóvenes de provincias como Chiriquí, Veraguas y Coclé. Uno de ellos, un chiricano de 19 años, relató que decidió alistarse voluntariamente en el ejército ruso ante la falta de oportunidades laborales en Panamá y aseguró que su contrato le prometía un bono de incorporación de 20 mil dólares, además de un salario mensual de entre 2,500 y 3,000 dólares.

En contraste, otra familia denunció que un panameño viajó convencido de que trabajaría operando maquinaria pesada en Ucrania, pero, una vez en ese país, recibió entrenamiento militar y terminó firmando un contrato redactado en ucraniano para incorporarse a las fuerzas armadas.

En Panamá, una de las primeras historias fue la de Dante. Su caso, revelado por La Prensa, mostró el recorrido de un joven que llegó a Europa sin dinero y terminó contactado por personas que le ofrecieron una oportunidad relacionada con la guerra.

Su relato describió un camino marcado por decisiones difíciles, reclutamiento y confusión, hasta terminar en territorio bajo control ruso. Aquella historia, lejos de ser un episodio aislado, abrió la puerta a nuevos testimonios de provincias como Coclé, Veraguas y, especialmente, Chiriquí.