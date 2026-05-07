Diputado presenta denuncias contra las alcaldías de Panamá y Arraiján por desalojos de buhoneros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos denuncias administrativas ante la Procuraduría de la Administración, relacionadas con los desalojos de buhoneros en los distritos de Arraiján y Panamá fueron presentadas por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), este jueves 7 de mayo.

Según explicó el diputado, las acciones estarían dirigidas contra funcionarios de ambas alcaldías, a quienes señala por presuntos atropellos cometidos durante los operativos de desalojo.

“Tengo vídeos y declaraciones de buhoneros, que nos argumentaron que los actos de los funcionarios se dieron sin mostrar órdenes para tales fines, entre otros atropellos. En un estado de derecho, todo lleva un orden”, declaró Cedeño.

El pueblo bien kabreado con el Alcade que solo persigue a los pobres. pic.twitter.com/6OcfnMAgIy — Ivan Montalvo (@IvanMon07722658) May 6, 2026

Cedeño señaló que las denuncias buscan que se investigue la legalidad de los procedimientos y se determinen responsabilidades, reiterando que cualquier intervención debe realizarse conforme a la ley y respetando el debido proceso.

En su denuncia, por ejemplo, el diputado señala que existe la posible violación directa por cuenta de los servidores públicos de la Alcaldía de Panamá y la de Arraiján en varios artículos de la Constitución, relacionados a la protección, honra y bienes de los panameños y a la extralimitación de funciones.

Entre las sanciones que podrían recibir están las amonestaciones, multas y destitución.

Desde hace varios días, ambos municipios ejecutan un programa de reordenamiento público y regularización de venta ambulante.

En el sector de El Dorado, en la capital, se efectuó esta semana un desalojo de vendedores de legumbres y frutas que se ubican en la isleta de la vía Ricardo J. Alfaro. Pero la situación se tornó tensa y los agentes de la Policía Municipal tuvieron que detener a algunos buhoneros.

Se realizaron las consultas a ambas alcaldías sobre los procesos, pero hasta el momento no han respondido.

Sobre el tema, el exalcalde de la capital José Blandón comentó que está 100% de acuerdo con que se debe recuperar la servidumbre pública y poner orden en la Ciudad.

“Pero hay que ver la perspectiva humana, hay alto nivel de desempleo y pobreza en Panamá, se debe ordenar, tomando en cuenta a los buhoneros y buscándole alternativas. Darles opciones dignas, no tratarlos a palos", dijo.

Estoy 100% de acuerdo con que hay que recuperar la servidumbre pública y poner orden en la Ciudad. Pero hay que ver la perspectiva humana, hay alto nivel de desempleo y pobreza en Panamá, se debe ordenar, tomando en cuenta a los buhoneros y buscándole alternativas. Darles… pic.twitter.com/zFSSLlT26t — José Isabel Blandón (@BlandonJose) May 7, 2026

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