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    LEGISLATIVO

    Diputado Zúñiga vuelve a la carga con el proyecto anticorrupción que la Asamblea frenó dos veces

    La iniciativa modifica varios artículos del ‘Código Penal’. Entre los cambios más relevantes, establece que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles

    José González Pinilla
    Diputado Zúñiga vuelve a la carga con el proyecto anticorrupción que la Asamblea frenó dos veces
    Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos.

    Por tercera vez, el diputado independiente Roberto Zúñiga presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública.

    +info

    Presentan proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública

    En ocasiones anteriores, recordó el diputado, la iniciativa no prosperó en el Legislativo al no recibir el respaldo de las bancadas de los partidos políticos.

    “Lamentablemente, el proyecto no siguió su trámite porque los intereses de quienes han liderado la Comisión de Gobierno no permiten que exista una verdadera lucha frontal contra la corrupción”, afirmó Zúñiga.

    La comisión a la que hizo referencia estuvo presidida durante el pasado período legislativo por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

    Zúñiga explicó que el principal objetivo de la propuesta es fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que exista una verdadera certeza del castigo para quienes cometan este tipo de delitos.

    “Muchos vienen a servirse del Estado para llenarse los bolsillos, y hasta que no aprobemos leyes severas contra estos sinvergüenzas, seguirá la fiesta”, expresó.

    Sobre las posibilidades de que el proyecto avance en esta ocasión, respondió: “La esperanza es lo último que se pierde”.

    La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal. Entre los cambios más relevantes, establece que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, incrementa las penas y elimina la posibilidad de que estas sean reemplazadas por medidas sustitutivas.

    El proyecto será debatido en un nuevo período legislativo que comenzó el pasado 1 de julio, cuando la Asamblea instaló sus sesiones ordinarias.

    José González Pinilla

    Editor

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