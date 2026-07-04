Diputado Zúñiga vuelve a la carga con el proyecto anticorrupción que la Asamblea frenó dos veces

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa modifica varios artículos del ‘Código Penal’. Entre los cambios más relevantes, establece que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles

Por tercera vez, el diputado independiente Roberto Zúñiga presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública.

En ocasiones anteriores, recordó el diputado, la iniciativa no prosperó en el Legislativo al no recibir el respaldo de las bancadas de los partidos políticos.

“Lamentablemente, el proyecto no siguió su trámite porque los intereses de quienes han liderado la Comisión de Gobierno no permiten que exista una verdadera lucha frontal contra la corrupción”, afirmó Zúñiga.

La comisión a la que hizo referencia estuvo presidida durante el pasado período legislativo por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Zúñiga explicó que el principal objetivo de la propuesta es fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que exista una verdadera certeza del castigo para quienes cometan este tipo de delitos.

“Muchos vienen a servirse del Estado para llenarse los bolsillos, y hasta que no aprobemos leyes severas contra estos sinvergüenzas, seguirá la fiesta”, expresó.

Sobre las posibilidades de que el proyecto avance en esta ocasión, respondió: “La esperanza es lo último que se pierde”.

La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal. Entre los cambios más relevantes, establece que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, incrementa las penas y elimina la posibilidad de que estas sean reemplazadas por medidas sustitutivas.

El proyecto será debatido en un nuevo período legislativo que comenzó el pasado 1 de julio, cuando la Asamblea instaló sus sesiones ordinarias.