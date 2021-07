Diputados analizarán si extensión de contrato a PPC deberá pasar por la Asamblea

PUERTO

La Asamblea Nacional analizará si la extensión del contrato por 25 años entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) requiere pasar por ese Órgano del Estado, pese a que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informara que no es necesario debido a que el mismo documento establece que se trata de una “renovación automática”.

Así lo adelantó el diputado perredista Raúl Pineda. “Si hubiese habido modificaciones, debería pasar a la Asamblea. Pero eso pasará a partir de mañana... Hay que conocer el contrato. Lo vamos a tocar y a discutir”, dijo.

Por su parte, el diputad Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), explicó que la primera vez el contrato pasó por la Asamblea. “Ahora, ese contrato establece que debe ser sancionado automáticamente. Si me dicen si me gusta o no, no me gusta”, agregó.

En tanto, el diputado del Molirena, Miguel Fanovich, aseguró que el documento debe pasar por el legislativo. “Debe venir a la Asamblea Nacional. Mi posición es que el contrato debe se discutido ampliamente con los diputados”, agregó.