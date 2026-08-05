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    ASAMBLEA NACIONAL

    Diputados aprueban en segundo debate las reformas al Reglamento Interno

    La bancada independiente Vamos calificó de ‘cambios cosméticos’ al proyecto.

    José González Pinilla
    Diputados aprueban en segundo debate las reformas al Reglamento Interno
    Pleno de la Asamblea Nacional LP/Eliana Morales

    El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes 4 de agosto, en segundo debate, el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

    +info

    Entre curules vacías y 106 modificaciones, se empantana el debate del reglamento interno

    A eso de las 10:00 p.m., el primer vicepresidente, Manuel Cohen, informó que el documento quedó adoptado tras la votación digital, artículo por artículo.

    Para este miércoles, el pleno tiene previsto darle el tercer debate.

    Durante el segundo debate, diputados de diversas bancadas presentaron más de 120 propuestas de modificación al documento. En las últimas cuatro semanas, el pleno legislativo se dedicó únicamente a discutir el proyecto ley No. 594., conformado por 39 artículos.

    La bancada Vamos impulsó sin éxito varias propuestas como la eliminación de la exoneración para importar vehículos libres de impuestos así como la franquicia telefónica, descuentos salariales para los diputados que falten injustificadamente a las sesiones del pleno y prohibir el nepotismo en los despachos legislativos.

    Janine Prado, de Vamos, calificó de “decepcionante” lo que se aprobó en segundo debate, tras indicar que “la aplanadora oficialista” decidió dejar el RORI con apenas cambios cosméticos.

    Además, advirtió algo peor: se abrió “la puerta a aberraciones como facultar a los diputados para la gestión de proyectos”.

    “¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales. Tuvieron la oportunidad de modernizar la Asamblea y prefirieron mantener las viejas prácticas con nombres nuevos. ¡Bárbaros!“, expresó.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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