Diputados aprueban en segundo debate las reformas al Reglamento Interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes 4 de agosto, en segundo debate, el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

A eso de las 10:00 p.m., el primer vicepresidente, Manuel Cohen, informó que el documento quedó adoptado tras la votación digital, artículo por artículo.

El Pleno Legislativo, aprobó en segundo debate, el Proyecto de Ley 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico, del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. La votación se dio artículo por artículo. @ShirleyCastRM pic.twitter.com/iI8jNf65al — Asamblea Nacional (@asambleapa) August 5, 2026

Para este miércoles, el pleno tiene previsto darle el tercer debate.

Durante el segundo debate, diputados de diversas bancadas presentaron más de 120 propuestas de modificación al documento. En las últimas cuatro semanas, el pleno legislativo se dedicó únicamente a discutir el proyecto ley No. 594., conformado por 39 artículos.

La bancada Vamos impulsó sin éxito varias propuestas como la eliminación de la exoneración para importar vehículos libres de impuestos así como la franquicia telefónica, descuentos salariales para los diputados que falten injustificadamente a las sesiones del pleno y prohibir el nepotismo en los despachos legislativos.

Janine Prado, de Vamos, calificó de “decepcionante” lo que se aprobó en segundo debate, tras indicar que “la aplanadora oficialista” decidió dejar el RORI con apenas cambios cosméticos.

Además, advirtió algo peor: se abrió “la puerta a aberraciones como facultar a los diputados para la gestión de proyectos”.

“¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales. Tuvieron la oportunidad de modernizar la Asamblea y prefirieron mantener las viejas prácticas con nombres nuevos. ¡Bárbaros!“, expresó.