Diputados aprueban en tercer debate reformas al RORI y dejan intactos sus privilegios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Avalaron propuestas incluidas a última hora, durante el segundo debate, que les permite ‘gestionar’ y ‘fiscalizar’ obras.

Con 38 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes 11 de agosto, en tercer debate, el proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

El documento dejó por fuera propuestas de modificación relacionadas con la transparencia de las planillas de los diputados, la prohibición del nepotismo, el descuento a los diputados que no asistan al pleno y la eliminación de privilegios.

En cambio, avalaron propuestas incluidas a última hora, durante el segundo debate, para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras.

La iniciativa de ley recibió el voto de los diputados oficialistas de la bancada Realizando Metas (RM), y de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y la bancada mixta. Los panameñistas se ausentaron; solo la diputada Ariana Coba se abstuvo.

Votación en tercer debate del proyecto de ley 594 que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

Durante la discusión en tercer debate, que fue dirigida por el primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, —no estuvo la presidenta Shirley Castañedas— la diputada de Vamos Yarelis Rodríguez cuestionó que, de unas 120 modificaciones presentadas durante el segundo debate, solo 13 fueran incorporadas al proyecto aprobado.

Rodríguez sostuvo que se perdió la oportunidad de hacer cambios de fondo al reglamento y de incorporar medidas para mejorar la transparencia y eliminar privilegios de los diputados.

“Me llama mucho la atención porque se supone que esta es la nueva Asamblea, en donde debemos mejorar lo que existe”, dijo Rodríguez, quien consideró que el documento aprobado mantiene vacíos que debieron ser corregidos.

Yarelis Rodríguez, de Vamos.

Entre las propuestas que, según la diputada, fueron ignoradas, mencionó la eliminación de los privilegios para la importación de vehículos sin pagar impuestos, la prohibición del nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y un capítulo sobre el voto de censura de la Asamblea contra los ministros de Estado por actos ilegales o errores graves.

También cuestionó que no se incluyeran disposiciones para hacer públicos los gastos de la Asamblea, las planillas por despacho, el presupuesto y su ejecución, así como los traslados de partidas, las declaraciones patrimoniales y de intereses de los diputados y sus informes de gestión.

Rodríguez también criticó que se mantuvieran vacíos sobre el funcionamiento de las comisiones y la publicidad de los conceptos que emiten las distintas instituciones sobre los proyectos de ley.

“Históricamente la Asamblea Nacional ha sido vista como una institución de poca transparencia, en donde existen las planillas abultadas, en donde hay nepotismo, en donde hay botellas”, aseguró.

Para la diputada, la discusión del RORI representaba una oportunidad para cambiar esa percepción y establecer mayores controles dentro del Legislativo.

“¿Con qué moral nosotros fiscalizamos a otras instituciones si ni siquiera tenemos la casa arreglada?”, cuestionó.

Rodríguez calificó de “vergonzoso” el resultado de la reforma y consideró que el proyecto no es conveniente. Por ello, pidió que, de ser enviado al Ejecutivo, sea vetado y devuelto a la Asamblea para una nueva discusión.

“Faltó muchísimo para tener un reglamento interno que valga la pena”, añadió.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, calificó de “lamentable” la aprobación.

Ernesto Cedeño, diputado de Moca. LP/Isaac Ortega

“Se acaba de aprobar unas modificaciones al Reglamento Interno, con puntos incompatibles con la Constitución. Lo advertí en tiempo oportuno, pero se aprobó por mayoría de esa forma. Si la sanciona el Ejecutivo, lo demandaré por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia”, anunció.

Camacho defiende el proyecto

El diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, uno de los principales impulsores de las modificaciones relacionadas con la “gestión y fiscalización” de obras, defendió el proyecto y rechazó los cuestionamientos sobre su contenido.

Camacho dijo que la aprobación del RORI es conveniente porque permite cerrar una discusión que, a su juicio, se ha vuelto “intrascendente” frente a los problemas del país.

El diputado también respondió a las críticas sobre el nepotismo y aseguró que la prohibición de nombrar familiares ya está establecida en la legislación vigente, por lo que, según él, no era necesario incorporarla nuevamente al reglamento de la Asamblea.

“Es falso que nosotros estamos quitando esa prohibición. Eso está en la ley”, sostuvo Camacho.

Diputado Luis Eduardo Camacho, de RM. LP/Isaac Ortega

También defendió la decisión de eliminar la disposición que contemplaba descuentos a los diputados por inasistencia al pleno. Según Camacho, ese descuento constituye una sanción administrativa y cuestionó que la Asamblea tenga facultad para imponerla.

“Hacer un show, hacer taquilla, poniendo que la Asamblea va a sancionar con descuento a los diputados, es sencillamente engañar a la opinión pública”, afirmó.

Camacho también rechazó los cuestionamientos de inconstitucionalidad contra las disposiciones que permiten a los diputados “gestionar”, “impulsar” y “fiscalizar” obras y proyectos en sus circuitos electorales.

Sostuvo que el RORI desarrolla las disposiciones de la Constitución sobre la representación de los diputados y, específicamente, el artículo 150, que establece que los diputados representan a los ciudadanos de sus respectivos circuitos.

“Estas reformas no violan la Constitución. Estas reformas desarrollan el artículo 150 de la Constitución”, afirmó.

Según Camacho, la Constitución establece reglas generales que posteriormente son desarrolladas mediante leyes y reglamentos.

Ahora, el Legislativo deberá enviar el proyecto al Ejecutivo para que el presidente José Raúl Mulino lo sancione o lo vete.