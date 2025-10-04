Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TERCER DEBATE EN LA ASAMBLEA

    Diputados aprueban iniciativa que hace público el listado oficial de agresores sexuales

    EFE
    Diputados aprueban iniciativa que hace público el listado oficial de agresores sexuales
    El pleno legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

    La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este jueves en tercera y definitiva discusión un proyecto de ley que hace público el llamado Registro Oficial de Opresores Sexuales, conformado por las personas que hayan sido condenadas por violación, tráfico de menores y trata con fines de explotación sexual.

    Se trata del proyecto de Ley 176, que modifica la Ley 244 de 2021 que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial, aprobado en tercer debate con 42 votos de la Asamblea Nacional. Para su entrada en vigor debe ser refrendado por el presidente de la República.

    Con la nueva norma, se permite el escrutinio público del sistema, que “deberá contener toda la información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual”.

    El listado, que actualmente es privado y solo de consulta por las autoridades judiciales, “se reviste de carácter público para blindar a la sociedad, personas y comunidades, de quién es su vecino o a quién se contrata para apoyo familiar”, indica la Asamblea en un comunicado de prensa.

    “La iniciativa legislativa, propuesta por la diputada Paulette Thomas, en resumen, mejora la prevención de delitos sexuales, así como empodera a las familias y comunidades con información de acceso público a través de internet”, agrega la misiva oficial.

    La Asamblea señala que estadísticas oficiales recientes revelan que, en 2025, se han recibido “más de 3,300 denuncias sobre agresiones sexuales, lo que evidencia 16 denuncias diarias”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • ‘No caer en el juego de El Bolillo’: Aníbal Godoy habla en exclusiva del duelo El Salvador vs. Panamá. Leer más