Panamá, 29 de marzo del 2026

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    TRAVESÍA

    Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación

    José González Pinilla
    Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación
    Diputado José Pérez Barboni en el portaaviones USS Nimitz. Tomada de redes

    Los diputados José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, y Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, así como el alcalde Mayer Mizrachi protagonizaron este sábado una visita oficial al portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que se encuentra en aguas panameñas como parte de su recorrido por la región.

    +info

    Este es el portaaviones y el destructor de Estados Unidos que llegarán a PanamáPortaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo

    El navío permanecerá en la zona hasta el 2 de abril, en el marco de los ejercicios de cooperación marítima Southern Seas 2026, que reúnen a diversas fuerzas aliadas y socias en actividades de entrenamiento y cooperación multinacional.

    Los diputados aterrizaron en la cubierta de la embarcación y tuvieron la oportunidad de interactuar con parte de la tripulación, observar el despegue de aviones de combate desde la cubierta de vuelo y conocer de primera mano la historia y funcionamiento de uno de los buques de guerra más imponentes de la Armada de los Estados Unidos.

    La invitación fue extendida por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera, como parte de la agenda diplomática que acompaña esta visita naval.

    De acuerdo a las autoridades, el intercambio entre representantes panameños y miembros de la Marina norteamericana forma parte de “un esfuerzo por reforzar la relación bilateral”, así como los lazos de cooperación en materia de seguridad y operaciones marítimas en la región.

    El USS Nimitz, junto al destructor USS Gridley, arribaron a Panamá marcando una parada dentro de su itinerario que contempla escalas también en otros países de América Latina hasta llegar a la costa Este de los Estados Unidos, en junio próximo. El destructor se encuentra atracado en el puerto de Amador, mientras que el portaaviones opera en aguas abiertas por su tamaño y capacidad de navegación.

    José González Pinilla

    Editor


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