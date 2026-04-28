Diputados avalan proyecto que elimina la partida discrecional al Presidente de la República

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En los últimos 30 años, la partida discrecional acumula $201.4 millones en gastos públicos sin rendición de cuentas.

El proyecto de ley que busca eliminar la partida discrecional, también conocida como la “caja menuda” de los presidentes, fue prohijado la tarde de este martes 28 de abril por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La propuesta, impulsada por el diputado independiente Luis Duke, recibió seis votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Con ello, la iniciativa avanza a la etapa del primer debate.

Duke explicó que el proyecto tiene como objetivo frenar el gasto discrecional que recae sobre el presidente de turno. Recordó que, desde 1994 hasta la fecha, se han utilizado 201 millones de dólares bajo este mecanismo.

“La partida discrecional es dinero de todos, el dinero del pueblo. Ese dinero debe ser bien utilizado y no quedar a discreción de un mandatario”, sustentó Duke.

El diputado de Vamos añadió que el proyecto busca poner “la casa en orden” para estas partidas “que a lo largo de nuestra historia, han sido utilizadas, en un porcentaje reducido, para ayudar a personas que lo han necesitado, pero que también han sido objeto de un uso descontrolado de fondos públicos para fines que no tienen sentido para el pueblo panameño”.

Recordó que hoy hay escuelas en Panamá que carecen de recursos para concluir su construcción, falta de medicamentos en los hospitales y escasez de recursos en nuestras comunidades. Sin embargo, reiteró que existen partidas que pueden ser utilizadas sin que, hasta la fecha, nadie “ponga un alto a ese uso descontrolado”.

Por ello propone que los fondos se destinen para renglones de ayuda y administradas por entidades pertinentes.

El diputado Isaac Mosquera dijo que daba su voto a favor del prohijamiento, pero opinó que dicha partida no debe ser eliminada, sino regulada.

En esa misma línea se pronunció la diputada Joana Cedeño, suplente de Raúl Pineda. A su juicio, no se debe eliminar, sino mantenerla con un presupuesto anual.

Cedeño recordó que en una ocasión laboró en el departamento de Atención Ciudadana de la Presidencia y que gran parte del dinero de la partida discrecional se destina al pago de gastos médicos en el exterior para personas de escasos recursos, así como al apoyo de deportistas.

Hasta la fecha, el presidente José Raúl Mulino ha utilizado un total de $2.6 millones entre julio de 2024 y febrero de 2026. El informe más reciente divulgado comprende los meses de enero y febrero de este año.

En enero, detalla el documento, se utilizaron $30,471, mientras que en febrero se ejecutaron $31,972.

En los últimos 30 años, la partida discrecional acumula $201.4 millones en gastos públicos sin rendición de cuentas.

La cifra incluye $25 millones utilizados durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares; $23 millones en el gobierno de Mireya Moscoso; $22.3 millones bajo Martín Torrijos; $55.7 millones en la administración de Ricardo Martinelli; $41.7 millones durante Juan Carlos Varela; $31.2 millones en el periodo de Laurentino Cortizo; y $2.6 millones ejecutados por José Raúl Mulino entre julio de 2024 y febrero de 2026.