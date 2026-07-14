Diputados chocan por propuesta de descontar salario a quienes falten al pleno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de ley 594 surgió de la unificación de 18 anteproyectos y plantea una reforma integral al reglamento interno de la Asamblea.

La propuesta de descontar el salario a los diputados que se ausenten injustificadamente de las sesiones del pleno abrió un nuevo frente de discusión en la Asamblea Nacional durante el segundo debate del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

Mientras la coalición Vamos impulsa la medida como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas, diputados de las bancadas Realizando Metas (RM) y Mixta sostienen que la iniciativa desconoce el trabajo que los legisladores realizan fuera del Palacio Justo Arosemena, especialmente en sus circuitos.

El proyecto, que modifica al menos 25 de los 247 artículos de la Ley 49 de 1984, establece que cuando la Asamblea no pueda sesionar por falta de quórum, a los diputados principales que se ausenten injustificadamente se les aplicará un descuento proporcional equivalente a un día de salario.

Además, contempla el mismo descuento para el diputado que falte sin justificación a una sesión plenaria o que no habilite a su suplente.

El diputado oficialista Alaín Cedeño (RM) rechazó la propuesta al considerar que limitaría el ejercicio de la función parlamentaria. “No podemos burocratizar este Parlamento”, dijo durante el debate, al advertir que el trabajo de un diputado no se limita a asistir al pleno. “Las funciones del diputado no solo están en este hemiciclo. La función del diputado está en la fiscalización, que es por todo el país”, sostuvo.

Cedeño argumentó que imponer sanciones económicas por ausencias podría convertirse en una “camisa de fuerza” para los diputados, quienes —dijo— también deben dedicar tiempo a recorrer sus circuitos, reunirse con las comunidades y supervisar proyectos.

“No necesariamente el trabajo de nosotros los diputados es venir aquí a sentarnos a presentar leyes y ya”, expresó.

También cuestionó que se pretendan replicar modelos parlamentarios de otros países sin considerar la realidad panameña. “No podemos pensar que porque en Alemania hay un diputado que va en bicicleta a la Asamblea, aquí todos los diputados van a venir en bicicleta”, comentó.

En la misma línea se pronunció el diputado chiricano de la bancada Mixta, Osman Gómez. A su juicio, la propuesta no toma en cuenta las particularidades del trabajo legislativo fuera de la capital.

“Muchos diputados que somos del interior del país los viernes, sábado y domingo nos dedicamos a trabajar con los circuitos, con los representantes, con las autoridades y con las organizaciones cívicas”, manifestó en el pleno.

Gómez sostuvo que la mayoría de las veces un diputado que no está en el pleno se encuentra atendiendo “responsabilidades en su circuito”.

“Muchos dirán que no está en el pleno, pero está en el circuito, trabajando y viendo los avances de los proyectos”, aseguró. Por ello, pidió revisar el texto para que contemple la situación de los diputados del interior. “Esa propuesta se debe modificar y tomar en cuenta a los diputados que viven en el interior del país”, planteó.

La posición de ambos diputados oficialistas coincide con la expresada anteriormente por el diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, quien también ha manifestado su oposición a los descuentos automáticos al sostener que, en muchas ocasiones, las funciones legislativas se desarrollan fuera de la sede de la Asamblea, mediante reuniones comunitarias, fiscalización y atención de los electores.

En contraste, los diputados de la coalición Vamos defienden la reforma como una herramienta para mejorar la disciplina parlamentaria y garantizar que los diputados cumplan con las sesiones.

El líder del movimiento, Juan Diego Vásquez, reiteró su respaldo al inicio del segundo debate del proyecto. “Hay que estar pendiente de que se incluya lo que el pueblo ha pedido: orden y transparencia en planillas, fin a beneficios sin sentido y el que no va, que no cobre, aunque mande al suplente“, escribió en sus redes sociales.

El proyecto de ley 594 surgió de la unificación de 18 anteproyectos y plantea una reforma integral al reglamento interno de la Asamblea.

El segundo debate continuó este lunes, pero a las 7:35 p.m. el vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, decretó un receso hasta este martes. Al cierre de la sesión aún quedaban al menos 15 diputados inscritos para intervenir.