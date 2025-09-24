Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comisión de Economía y Finanzas

    Diputados citan a gerente de ENA por extensión de concesión del corredor Norte hasta 2058

    José González Pinilla
    Diputados citan a gerente de ENA por extensión de concesión del corredor Norte hasta 2058
    Yessica Goti, gerente general de la Empresa de Autopistas (ENA).

    Los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional citaron a la gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Yessi Goti, para que explique la extensión de la concesión del corredor Norte hasta el año 2058.

    +info

    ‘El Corredor norte aún no está pagado y la deuda sigue’: afirma el presidente Mulino Gobierno extiende hasta 2058 la concesión del Corredor Norte a ENA Norte, S.A.

    El presidente de la comisión, el diputado independiente Eduardo Gaitán, presentó la propuesta, que fue respaldada por sus colegas, para que Goti responda un cuestionario de 22 preguntas.

    Los legisladores buscan aclarar, entre otros puntos, la decisión del Gobierno de suscribir la adenda N.° 12 al contrato N.° 98 de 1994, mediante la cual se amplía por 30 años la concesión que mantiene la sociedad ENA Norte, S.A.

    Entre las interrogantes figuran: cuánto se ha pagado hasta la fecha por la construcción y operación de los corredores Norte y Sur; cuál fue el costo total de estas infraestructuras; cómo se justifican las adendas que elevaron su valor inicial; por qué, a pesar de los cientos de millones recaudados en peajes, se sostiene que la deuda aún no está saldada; y si la extensión de la concesión implicará un aumento en las tarifas.

    “Hay muchas preguntas sin responder”, afirmó el diputado independiente Luis Duke.

    El Consejo de Gabinete avaló recientemente la ampliación del contrato, argumentando que busca unificar el vencimiento de los distintos tramos bajo una misma administración, o mantener la concesión hasta que la empresa recupere el monto total establecido, lo que ocurra primero, según el informe oficial.

    La concesión comprende la fase I —que abarca Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad—; la fase II A —que incluye Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre—; y el tramo I, que va desde Panamá hasta Madden.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más