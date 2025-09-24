Diputados citan a gerente de ENA por extensión de concesión del corredor Norte hasta 2058

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional citaron a la gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Yessi Goti, para que explique la extensión de la concesión del corredor Norte hasta el año 2058.

El presidente de la comisión, el diputado independiente Eduardo Gaitán, presentó la propuesta, que fue respaldada por sus colegas, para que Goti responda un cuestionario de 22 preguntas.

Los legisladores buscan aclarar, entre otros puntos, la decisión del Gobierno de suscribir la adenda N.° 12 al contrato N.° 98 de 1994, mediante la cual se amplía por 30 años la concesión que mantiene la sociedad ENA Norte, S.A.

Entre las interrogantes figuran: cuánto se ha pagado hasta la fecha por la construcción y operación de los corredores Norte y Sur; cuál fue el costo total de estas infraestructuras; cómo se justifican las adendas que elevaron su valor inicial; por qué, a pesar de los cientos de millones recaudados en peajes, se sostiene que la deuda aún no está saldada; y si la extensión de la concesión implicará un aumento en las tarifas.

“Hay muchas preguntas sin responder”, afirmó el diputado independiente Luis Duke.

El Consejo de Gabinete avaló recientemente la ampliación del contrato, argumentando que busca unificar el vencimiento de los distintos tramos bajo una misma administración, o mantener la concesión hasta que la empresa recupere el monto total establecido, lo que ocurra primero, según el informe oficial.

La concesión comprende la fase I —que abarca Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad—; la fase II A —que incluye Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre—; y el tramo I, que va desde Panamá hasta Madden.