Diputados citarán a miembro de la junta directiva de la ACP señalado por ofrecer ‘trato VIP’ durante la construcción del cuarto puente

Diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional anunciaron este miércoles 1 de octubre que citarán a Jorge González, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a responder un cuestionario.

El alto funcionario habría ofrecido sus servicios como consultor a la empresa china CHEC —integrante del Consorcio Panamá Cuarto Puente— en 2019, por un pago de $13 mil mensuales, con el fin de “agilizar procesos” en el Ejecutivo y el Legislativo, además de coordinar una “sala de crisis”, según reveló el medio digital Contrapeso en septiembre de 2025.

González había sido invitado a la Comisión en la Asamblea este mismo miércoles a las 9:00 a.m. para que diera su versión de los acontecimientos, pero finalmente no asistió.

Un contrato de consultoría por $13 mil mensuales, con los mismos servicios que habría ofrecido de González, fue firmado entre la empresa Educación Intelectual Panamá S.A. y el Consorcio Panamá Cuarto Puente, del que forma parte CHEC, de acuerdo a la citada revelación. Posteriormente, documentos bancarios revelarían nexos entre Educación Intelectual y González.

Ante la no participación de González en la sesión de este miércoles, los diputados se mostraron favorables a establecer la citación, que sería anunciada formalmente el 29 de octubre, con miras a que González comparezca en enero de 2026, según pudo conocer La Prensa.

Cabe señalar que en términos legislativos, la invitación es diferente a la citación. Esta última permite que, si un funcionario la evade, pueda ser solicitada su conducción a comparecer.

“El que nada debe nada teme”, dijo el diputado José Pérez Barboni, presidente de la Comisión, al ser consultado sobre las razones de la citación. Asimismo, añadió que a González “se le ofreció la invitación, se le envió un recordatorio y como no está presente, procederemos al siguiente nivel que sería la citación”.

En el cuestionario de preguntas para González se incluirían preguntas de tipo: ¿Cómo obtuvo el contrato para ser consultor de la empresa? ¿En qué momento se dio la contratación? ¿Tiene pensado renunciar en vista de lo que claramente para la sociedad puede representar un conflicto de interés?, según adelantó el diputado.

Por otro lado, el diputado Ricardo Vigil, pidió que constara durante la sesión el procedimiento del artículo 49 del Reglamento Interno del Legislativo, que plantea: “Los funcionarios o funcionarias requeridos están obligados a concurrir ante las respectivas Comisiones, cuando sean citados”.

Dicho articulado sigue así: “La Comisión podrá ordenar la conducción ante ella de los citados a comparecer o a rendir declaraciones que, de forma reiterada, no comparezcan a la citación. Igualmente, la Comisión podrá denunciar dicha conducta ante las autoridades correspondientes (...)”.