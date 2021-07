Diputados de CD que promueven convención para retar a Roux se reúnen con Ricardo Martinelli

Los 15 diputados de la bancada de Cambio Democrático (CD) que promueven una convención extraordinaria interna, para arrebatarle la presidencia a Rómulo Roux, se encuentran reunidos desde el mediodía de este miércoles, 7 de julio, con el exmandatario y exmiembro de CD, Ricardo Martinelli.

La reunión se desarrolla en la casa club de la familia Martinelli Linares, en Coco del Mar, San Francisco.

“Nosotros venimos a visitar a nuestro antiguo copartidario, fundador del partido Cambio Democrático. Siempre hemos reconocido el liderazgo que ha tenido dentro del partido. Venimos a hablar de la problemática del país, hacia donde nos enrumbamos. Esta visita es un acto de solidaridad con el expresidente que hoy presenta quebrantos de salud”, dijo la diputada Yanibel Ábrego, secretaria general de CD y principal adversaria de Roux.

Martinelli, quien el pasado 20 de junio se sometió a una operación de columna en la víspera del juicio en su contra, por presunto espionaje político, llegó a la casa club a eso de las 11:20 a.m. en una camioneta. Sentado en el puesto del copiloto, el exmandatario bajó la ventana y saludó con la mano a los periodistas.

Tras perder la presidencia de CD frente a Roux en 2018, Martinelli decidió fundar su partido Realizando Metas (RM). “A todos les tengo un cariño súper extra especial”, dijo Martinelli a los diputados.

“Los quiero como si fueran hijos míos. Me siento, en mis entrañas, como un Cambio Democrático. Podré estar en otro partido ahora, el cual fundé y me costó alma, corazón y vida. Me costó exilio, cárcel...”, dijo.

El grupo de diputados, entre ellos Ábrego, Dalia Bernal, Mayín Correa, Marylin Vallarino, Génesis Arjona, Alaín Cedeño, Nelson Jackson, José María Herrera y Leopoldo Benedetti, escuchaban atentos.

“Yo sé y espero que aspiren. Van a hacer nueva convención. Sé que van a recuperar el partido Cambio Democrático”, dijo Martinelli.

En desarrollo...