Diputados de la Asamblea proponen voto de censura contra el canciller Martínez Acha

Janine Prado, jefa de bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional, leyó una resolución para emitir un voto de censura contra el canciller Javier Martínez Acha.

La iniciativa legislativa busca cuestionar oficialmente la actuación del ministro de Relaciones Exteriores, por “incurrir en actos atentatorios y errores graves en perjuicio de los intereses del Estado”, en relación con el manejo de la crisis con Estados Unidos respecto al Canal de Panamá.

Prado sustentó su propuesta en las facultades que les otorga la Constitución y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea para ejercer control político sobre los miembros del gabinete.

La resolución tiene las firmas de 39 diputados de distintas facciones políticas. De acuerdo con el RORI, para aprobar el voto de censura se necesita el respaldo de las dos terceras partes de la Asamblea. Es decir, se quiere el voto de 47 diputados.

El sustento

El punto más crítico señalado en la resolución es la firma, el 9 de abril de 2025, de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el cual, según el documento, se atenta contra la soberanía nacional, la defensa del Canal de Panamá y el Tratado de Neutralidad Permanente.

En consecuencia advierten que el memorando permitiría, entre otras cosas, el uso de instalaciones y territorios panameños por parte de personal y contratistas estadounidenses, quienes podrían incluso disponer de áreas de uso exclusivo con solo una notificación previa al Ministerio de Seguridad Pública.

La resolución advierte además que el contenido del acuerdo “excede los límites de una cooperación ordinaria” y que equivale a un tratado internacional que debió ser aprobado por la Asamblea y, en algunos aspectos, por referéndum nacional.

El documento también hace referencia a jurisprudencia internacional de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre los casos de Qatar vs. Bahrein (1994), Nigeria vs. Camerún (2003) y Somalia vs. Kenia (2017), en los cuales memorandos, minutas o declaraciones conjuntas fueron considerados tratados por su carácter vinculante.

Además, incluye una crítica directa al comportamiento reciente del canciller Martínez Acha, quien el viernes 18 de abril difundió un comunicado al que calificaron como “desafiante y grosero”, en el que expresó: “Las críticas hacia la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia integral no son válidas, no las acepto”.

¿Qué significa?

En Panamá, una moción de censura es un mecanismo mediante el cual la Asamblea Nacional puede expresar su desaprobación formal hacia un ministro de Estado. Este procedimiento está contemplado en la Constitución Política de Panamá y en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Hasta el momento de redactar esta nota Martínez Acha no se había pronunciado sobre el particular.

El Ministerio de Relaciones Exteriores está en el centro de la atención pública precisamente por su manejo de la crisis derivada de las tensiones con Estados Unidos, provocadas por las pretensiones del presidente de ese país, Donald Trump, de retomar el control del Canal de Panamá.

El pasado 15 de abril, Carlos Ruíz Hernández presentó su renuncia al cargo de vicecanciller; hasta ese momento, era quien lideraba los diálogos con el gobierno estadounidense. En una carta dirigida al presidente José Raúl Mulino, a la que tuvo acceso La Prensa, explicó su decisión en los siguientes términos:

“Si usted considera que el secretario de Defensa de los Estados Unidos había incumplido el acuerdo que alcancé personalmente con él, según el cual no abandonaría territorio panameño sin dejar claro, y sin ambigüedades, su respeto a la soberanía de Panamá sobre nuestro Canal, entonces, yo daría este paso con entereza [...] en resguardo a la confianza que usted depositó en mí y en defensa de la integridad institucional del país”.