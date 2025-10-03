Panamá, 03 de octubre del 2025

    |
    NÓMINA

    Diputados de la bancada Vamos piden la planilla del Parlacen en Panamá

    José González Pinilla
    Diputados de la bancada Vamos piden la planilla del Parlacen en Panamá
    Sede del Parlacen en Panamá. LP

    Los diputados de la bancada independiente Vamos solicitaron al Parlamento Centroamericano (Parlacen) información sobre la planilla de la subsede de ese foro regional en Panamá.

    Mediante una nota dirigida al presidente del organismo, Carlos René Hernández Castillo, el grupo de diputados pidió conocer los nombres de los funcionarios que integran la institución, el número de identificación personal de cada uno, así como la posición que ocupan dentro de la entidad.

    Además, solicitaron detalles sobre los cargos asignados, el salario devengado y la fecha de inicio de labores de cada funcionario.

    Los diputados firmantes — entre ellos Eduardo Gaitán, Jorge Bloise, Miguel Campos, Walkiria Chandler, Augusto Palacios, Paulette Thomas y Neftalí Zamora— fundamentaron su petición en la Ley 6 de 2002 de Transparencia, que garantiza el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

    Diputados de la bancada Vamos piden la planilla del Parlacen en Panamá
    Solicitud al Parlacen.

    José González Pinilla

    Editor


