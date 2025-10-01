Panamá, 01 de octubre del 2025

    ASAMBLEA NACIONAL

    Diputados de la Comisión de Comercio citan al ministro Julio Moltó por tema minero

    José González Pinilla
    Comisión de Comercio. Cortesía/AN

    Los diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobaron citar al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para que responda un cuestionario relacionado con la situación de la mina de cobre en Donoso y los procesos de arbitraje presentados contra el Estado.

    Moltó: instalación del panel de arbitraje internacional ‘no reactiva’ las demandas suspendidas de First Quantum contra Panamá por la minaPanel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina

    La diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, detalló que el ministro deberá responder 17 preguntas vinculadas con la operación minera y los litigios internacionales.

    Entre los cuestionamientos se incluyen:

    • ¿Cuál fue el fundamento legal que permitió la autorización para la salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica y la importación y exportación de carbón en marzo pasado?

    • ¿Qué argumento jurídico sostiene que ese fundamento de derecho prevalece sobre la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia?

    • ¿A cuánto asciende el contenido de concentrado de cobre y otros minerales almacenados en la mina de Donoso?

    • ¿Cuántas reuniones han sostenido representantes del Gobierno con la empresa First Quantum para tratar los arbitrajes?

    • ¿Cuántos procesos de arbitraje ha presentado la empresa, cuántos han sido suspendidos y cuál es el monto total reclamado?

    • ¿Cuántas firmas de abogados han sido contratadas para atender estos procesos?

    Brenes informó además que el presidente de la Comisión, Ernesto Cedeño, anunció una gira a la mina el próximo 17 de octubre.

    La empresa First Quantum Minerals mantiene varias demandas contra el Estado panameño tras el cierre de la mina, luego del fallo de inconstitucionalidad emitido por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.

    José González Pinilla

    Editor

