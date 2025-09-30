Panamá, 30 de septiembre del 2025

    ATENCIÓN DE SALUD

    Diputados de Seguimos proponen redirigir fondos de la villa diplomática al Instituto Oncológico Nacional

    Getzalette Reyes
    Diputados piden al Ejecutivo más recursos para el ION. LP Archivo

    La bancada Seguimos de la Asamblea Nacional exigió al Órgano Ejecutivo la asignación de recursos económicos adicionales al Instituto Oncológico Nacional (ION), con el fin de garantizar la compra de insumos, la adquisición de equipos y la contratación del personal necesario para su correcto funcionamiento.

    Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’

    Los diputados de esta bancada propusieron que los $7.1 millones destinados a la remodelación de la “villa diplomática” de la Presidencia sean redirigidos al sector salud, especialmente al ION. Se trata del histórico caserón de madera en Quarry Heights, Ancón, que será rehabilitado, ampliado y modernizado por el Ministerio de la Presidencia.

    [Lea también: La villa diplomática será remodelada con el dinero ahorrado por el despido de ‘botellas’: Presidencia]

    Según los diputados, esta medida representaría una inversión social prioritaria y un respaldo directo al bienestar de la población afectada por el cáncer.

    “La falta de recursos no puede seguir siendo un obstáculo para garantizar el derecho fundamental a la salud en nuestro país”, señalaron en un comunicado los diputados Ernesto Cedeño Alvarado, Grace Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni.

    El pronunciamiento destaca que la atención oportuna y de calidad en el ION es vital para miles de pacientes, e insta al Ejecutivo a actuar “con responsabilidad y prontitud” para asegurar la sostenibilidad de la institución.

    Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que el presupuesto de 2026, de $34,900 millones, no sufrirá un aumento, pese a las solicitudes de varios ministerios y entidades como el ITSE y las universidades, que han manifestado su preocupación por la reducción de recursos asignados.

    “No, no va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que debemos cumplir. Este gobierno ha mantenido sus promesas en materia fiscal y así continuará”, afirmó Chapman.

    Agregó que sí se podrían realizar algunos reajustes internos en las partidas presupuestarias, pero siempre manteniendo el mismo monto total, con el objetivo de reducir el déficit a no más del 4% en 2026 y evitar endeudamiento para pagar intereses de la deuda.

    [Lea también: ‘El presupuesto debe ir a educación y salud, no a bonificaciones’: Eduardo Vásquez sobre recomendaciones al MEF]

    Getzalette Reyes

    Portadista


