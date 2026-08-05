Diputados de Vamos proponen citar a los 56 embajadores de Panamá para que rindan cuentas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los salarios y gastos de las misiones diplomáticas de Panamá quedaron bajo escrutinio luego de que diputados cuestionaran en la Comisión de Presupuesto los $46 mil mensuales asignados a la embajada en Washington y aprobaran un traslado de $1.2 millones para cubrir viáticos de diplomáticos.

Los diputados de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga y Walkiria Chandler, presentaron este miércoles 5 de agosto ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional una propuesta para convocar a los 56 embajadores del servicio exterior del país, con el propósito de que rindan cuentas de su gestión diplomática, vía virtual.

Según el documento, leído en la comisión, el propósito es conocer si cumplen con el plan de trabajo presentado por cada embajador al inicio de su gestión, el estado de las relaciones bilaterales y multilaterales a cargo de cada misión, los principales logros y proyectos en curso, los desafíos que enfrenta cada representación diplomática y la ejecución presupuestaria correspondiente.

El diputado Roberto Zúñiga preside el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá–Estados Unidos. @asambleapa

La propuesta plantea que las comparecencias se realicen de manera virtual, en fechas y horarios que se coordinen con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con cada una de las misiones diplomáticas, a fin de garantizar la participación de todos los embajadores sin afectar sus funciones en el exterior.

Los proponentes fundamentan la iniciativa en el artículo 161, numeral 9, de la Constitución Política, que faculta a la Asamblea Nacional para citar a funcionarios públicos, así como en los artículos 49 y 61, numeral 3, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la iniciativa quedó pendiente de debate y votación en el seno de la comisión que preside el diputado Joan Guevara. Probablemente se analizará en la próxima sesión.

Los emolumentos bajo la lupa

El tema cobra vigencia luego de que, en una reciente sesión de la Comisión de Presupuesto, salieran a relucir los emolumentos que reciben algunos embajadores de Panamá.

El pasado 30 de julio, el diputado Jhonathan Vega cuestionó ante esa comisión la asignación mensual de $46 mil para la representación diplomática en Washington D.C., a cargo del embajador José Miguel Alemán Healy, monto que calificó de desproporcionado frente a las realidades socioeconómicas del país.

Jhonathan Vega, diputado independiente. LP/Elysée Fernández

“Quisiera conocer los grandes logros obtenidos por $46 mil mensuales... de hecho gana más que el administrador del Canal de Panamá. Con esto tendremos que estar a la par de Singapur”, ironizó Vega ante el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

Guevara Mann defendió la gestión de la embajada en Washington, al señalar que uno de sus logros ha sido revertir una situación tensa que ponía en riesgo la soberanía del país y las relaciones con Estados Unidos, y destacó que las tarifas arancelarias impuestas a numerosos países no fueron aplicadas a Panamá.

José Miguel Alemán como embajador de la República de Panamá ante los Estados Unidos.

La misma Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partidas por $1.2 millones solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir viáticos contingentes de 31 diplomáticos, luego de que la partida de servicios personales de la Cancillería fuera recortada en la aprobación del presupuesto 2026. En ese momento la institución pidió $33 millones y recibió $20.6 millones.