Diputados de Vamos reclaman acelerar debate de reformas al Reglamento Interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocas semanas de que concluya la actual legislatura, diputados de la bancada Vamos pidieron este lunes a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional que agilice el debate y la aprobación de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una propuesta que —según señalaron— busca modernizar la normativa, reducir privilegios y fortalecer la transparencia del Órgano Legislativo.

La diputada Walkiria Chandler advirtió que el tiempo apremia, pues las sesiones ordinarias culminan el 31 de octubre. “Hago un llamado respetuoso solicitando que se priorice la discusión y aprobación del nuevo reglamento interno, que responda a las exigencias actuales y permita fortalecer nuestra institución. Han pasado tres semanas de mesas técnicas y no se ha votado un solo artículo”, reclamó.

Su colega Jorge Bloise se sumó al pedido: “Es necesario que podamos traer a discusión, en el pleno, las modificaciones al reglamento interno”.

Para Eduardo Gaitán, la reforma es clave para “recuperar legitimidad ante la ciudadanía”.

“No podemos esperar indefinidamente. Estas reformas deben marcar el inicio de una Asamblea más transparente, con menos privilegios y rendición de cuentas permanentes”, dijo.

El diputado Luis Duke recordó que restan “39 días y contando” para que termine el periodo ordinario.

“No podemos seguir dándole largas. Quien no trabaje, que no cobre”, insistió, al pedir que se retome el informe de la subcomisión que analizó el tema en la legislatura anterior.

En la misma línea, el diputado y jefe de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga destacó el “reclamo ciudadano” por cambios al reglamento. “Debemos llevar esta casa del pueblo a estándares modernos y de una democracia verdaderamente participativa”, expresó.

Respuesta de la Comisión

La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, respondió que no legisla “por presión” y recordó que ya se han realizado cinco reuniones para atender el tema.

“Sabemos que el reglamento interno es una deuda con el país, pero no va a salir el que quiere la bancada Vamos, sino el que cuente con los votos de la mayoría, porque debemos respetar la democracia”, afirmó.

Castañeda añadió que, además de las reformas al reglamento, la comisión debe atender otros asuntos, como la ratificación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que en total existen 16 proyectos distintos para modificar la normativa interna.