Diputados de Vamos y Shirley Castañeda chocan por convocatoria a candidatos a Contralor a una sesión de entrevistas

Diputados de la bancada independiente Vamos convocaron para este martes 20 de agosto a los candidatos a Contralor de la República a una sesión de entrevistas, lo que generó molestia a la presidenta de la Comisión de Credenciales y diputada de Realizando Metas (RM), Shirley Castañeda.

El periodo de entrevistas iniciaría las 8:00 a.m. y terminaría a las 12:00 mediodía. Durante la sesión de entrevistas, los candidatos podrán sustentar sus postulaciones y los diputados podrán hacer cuestionamientos, detalla un comunicado de la bancada.

Sin embargo, para Casteñada esto no es más que un “irrespeto” por parte de los independientes. Resulta que más temprano, Castañeda, junto a técnicos de la comisión, empezó la revisión de las hojas de vida de los 66 candidatos a contralor y subcontralor de la República.

“La Comisión de Credenciales solamente examina la documentación para remitirla al pleno, los que cumplieron con los requisitos y es en el pleno que se deben entrevistar”, aseguró la diputada.

También se quejó que notificaron a los miembros de la comisión pero “ninguno se presentó a la presidencia de la Comisión a revisar ni un solo documento, no sé cómo los van a entrevistar sino tienen los perfiles... es irrespetuoso lo que han hecho”, dijo.

“No puedo hacer lo que la ley no me permite, la Constitución no me lo permite... la ley dice que solamente aquí en el pleno pueden cuestionar a los que pasen su revisado”, dijo

Luis Duke, subjefe de la bancada, respondió. Dijo que no sabía que la transparencia y la rendición de cuentas eran violaciones a la ley.

“¿Donde estamos incumpliendo la ley? Nosotros estamos otorgándole una oportunidad a la ciudadanía para que escuchen y evalúen el perfil y capacidad de los postulados a dirigir la Contraloría”, dijo.

¡Mañana es un día histórico! se llevará a cabo un proceso inédito de transparencia, donde todos los aspirantes a contralor y subcontralor serán entrevistados públicamente.



Aquí te comparto el link para que se inscriban para mañana 🤝https://t.co/qRFcPGHENB pic.twitter.com/qz2LsueOeY — Luis “Lucho” Duke | Diputado (@LuchoDuke) August 19, 2024

Entre los candidatos a contralor figuran Anel Bolo Flores y Carlos Barsallo.

Flores es uno de los que suena con fuerza para alcanzar el puesto. En el palacio Justo Arosemena se afirma que ya tendría los votos de los diputados del oficialismo, aplanadora legislativa conformada por las bancadas de Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y algunos diputados del Partido Panameñista.