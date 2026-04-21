Diputados frenan en el Parlacen intento del PRD de juramentar a Cortizo y Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno del Parlamento Centroamericano rechazó este martes 21 de abril una solicitud para alterar el orden del día e incluir la juramentación del exmandatario panameño Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en medio de una sesión marcada por la polémica.

La moción fue presentada por la diputada Ernestina Morales, suplente de Benicio Robinson en ese foro regional. Previamente, Robinson —presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD)— había solicitado mediante una misiva al Parlacen incluir en la agenda la juramentación de Cortizo y Carrizo como diputados del organismo regional.

“Tienen su derecho a ser juramentados y que sea la justicia panameña la que decida su situación judicial, no nosotros”, justificó Morales.

Por su parte, diputados del partido Realizando Metas (RM) se opusieron a la petición al considerar que es extemporánea y que se presenta en un momento en que Carrizo enfrenta un proceso judicial.

Un diputado del Parlacen cuestionó la incorporación del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y del expresidente Laurentino Cortizo, advirtiendo que deben demostrar que llegan a trabajar y no a buscar inmunidad. Aunque reconoció que el proceso es legal, señaló que “la pregunta es… pic.twitter.com/4REx6IDfR1 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 21, 2026

Rubén Campos, diputado de RM, señaló que en agosto de 2024 se les informó que podían incorporarse al Parlacen, pero no lo hicieron. “Sin embargo, ahora que el exvicepresidente mantiene medidas cautelares, buscan refugio, cuando ‘en pandemia estaban haciendo su maleantería’”, indicó.

Campos también cuestionó las motivaciones de la solicitud: “¿Cuál es la verdadera intención de estos señores? ¿Van a venir a trabajar, van a aportar al país, a este parlamento o a esta región o van a blindarse en el escudo que brinda esta institución?”.

En la misma línea se pronunciaron la diputada Katiuska Farlanes y Erick Villarreal, del Partido Popular, quienes coincidieron con la postura de Campos.

En el pleno del Parlacen, una diputada advirtió que el organismo “no puede convertirse en refugio ni escudo de impunidad”, al cuestionar la posible juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y otros exmandatarios. Señaló que Panamá exige transparencia y respeto a la… pic.twitter.com/SjO5oGnT30 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 21, 2026

Cabe recordar que Carrizo enfrenta actualmente un proceso por presunto enriquecimiento injustificado. El pasado 28 de enero, una juez de garantías le imputó cargos y ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario.

Durante la audiencia, su defensa alegó que el despacho no tenía competencia para conocer el caso, al sostener que su cliente ostenta la condición de miembro del Parlacen.

No obstante, la jueza decidió continuar con el proceso y remitió el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el máximo tribunal determinó que no le asistía la razón a la defensa, al no reconocerle la condición de diputado del Parlacen, por lo que no admitió la demanda de inconstitucionalidad que buscaba que ese órgano asumiera el caso.

Por su parte, la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez Herrera, advirtió durante la sesión que el riesgo reputacional del organismo es crítico y debe evitarse que sea percibido internacionalmente como un santuario de impunidad.

“Ya no más”, afirmó la diputada guatemalteca, quien añadió que no ha recibido ni permitirá presiones en torno a la petición hecha en torno a Cortizo y Carrizo.

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