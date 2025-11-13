Diputados frenan traslados de partida del Idaan por polémicas consultorías y adendas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partida por 12.8 millones de dólares al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para cubrir gastos de mantenimiento, energía y operación de plantas en distintas regiones del país.

No obstante, la discusión se tornó polémica cuando los diputados cuestionaron dos traslados adicionales por 9.8 millones de dólares, al considerar que los proyectos carecían de respaldo técnico y financiero suficiente.

Ante la presión de los comisionados, el director del Idaan, Rutilio Villarreal, optó por retirar las solicitudes y anunció que presentará una nueva sustentación con detalles más precisos sobre el destino de los fondos.

En medio del debate, el diputado independiente Betserai Richards cuestionó un traslado de partida destinado al pago de una consultoría millonaria con la empresa Aguas de Barcelona, contratada durante la administración pasada.

“Uno de los traslados que me ha llamado la atención está relacionado con esta consultoría que, incluso cuando cuestionamos el presupuesto de 2026, establecimos cláusulas para transparentar el uso de fondos públicos”, dijo el diputado al iniciar su intervención.

Durante la sesión, la representante del Idaan, Eliana Sánchez, detalló que el contrato con Aguas de Barcelona tiene un valor total de 64.4 millones de dólares, dividido en dos componentes: “Uno enfocado en honorarios fijos, estudios y un programa de capacitación, por 25.9 millones, y otro que incluye actividades de alto impacto y tasa de administración, por 34.2 millones”.

Richards replicó y exigió claridad sobre los resultados del contrato. “Cuando uno escucha que una consultoría cuesta más de 25 millones solo en honorarios, la pregunta es: ¿de qué sirve esto? Porque la gente sigue sin agua”, enfatizó.

El diputado recordó que las quejas ciudadanas por la falta de agua potable persisten en distintos puntos del país. “Sigo recibiendo las mismas denuncias de familias que tienen que ir a la quebrada a buscar agua porque no les llega a través de una tubería”, afirmó.

Richards también confirmó que el contrato fue firmado por la administración anterior (2019-2024) y refrendado por el entonces contralor Gerardo Solís, lo que, según él, “mantiene un manto de dudas” sobre su transparencia.

Consultado por el diputado sobre si se había solicitado una auditoría al nuevo contralor, el director del Idaan admitió que no. “No, una auditoría directamente a la Contraloría no se ha solicitado”, respondió el funcionario, quien añadió que el proyecto ya se encontraba en la fase tres de ejecución al momento de asumir el cargo.

Polémica adenda

Otro de los traslados de partida cuestionados por los diputados de la Comisión fue uno por más de 4 millones de dólares, destinado al pago a la empresa Rodsa, como parte del proyecto de ampliación y mejora del alcantarillado de Chitré, en la provincia de Herrera.

El diputado Manuel Samaniego, del partido Vamos, criticó los traslados para financiar contratos heredados de administraciones anteriores. “El contrato está andando desde el año 2013 y fue ejecutado originalmente por el desaparecido DAS. ¿Cuántas adendas se le han dado y cuál fue su valor inicial?”, preguntó el diputado, tras señalar que el monto original de 41.9 millones de dólares aumentó a 57.4 millones, es decir, cerca de 15 millones de dólares adicionales en adendas.

Samaniego también cuestionó la falta de nuevas licitaciones para sustituir contratos antiguos. “¿Por qué seguimos dando adendas y adendas? ¿Por qué no se ha sometido a otro proceso de contratación para saber si hay empresas con mejores ofertas?”, insistió.

El director del Idaan respondió que el contrato tiene vigencia hasta el 1 de enero de 2027, aunque no ofreció una explicación detallada sobre los incrementos.

Ante los reclamos, la comisión aprobó el retiro de los dos traslados de partida por más de 9.8 millones de dólares, correspondientes a proyectos de saneamiento en Chitré y sus alrededores a cargo de Rodsa, así como la consultoría con Aguas de Barcelona.

La empresa Rodsa S.A., dedicada a la construcción, fue una de las compañías mencionadas en las investigaciones del caso Blue Apple, un esquema de blanqueo de capitales y pago de sobornos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).