Diputados independientes entrevistan a los aspirantes a contralor y subcontralor

La bancada de diputados independientes Vamos entrevistó a un grupo de candidatos a contralor y subcontralor de la República. La actividad se desarrolló durante la mañana de este martes en el auditorio Carlos “Titi” Alvarado, del palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional.

Las entrevistas fueron conducidas por la diputada Janine Prado, jefa de bancada. Sin embargo, el resto de sus colegas formuló distintas preguntas a los aspirantes. En la actividad también estuvo José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino. Prado explicó que la invitación fue abierta a todos los diputados.

En un comunicado, Vamos aseguró que al concluir las entrevistas decidirán de manera “consensuada y unificada” los candidatos que apoyarán.

Participaron las siguientes personas: Catalino Rosas (subcontralor), Domingo Barrios (contralor), Manuel González (contralor y subcontralor), Irene Mora (contralor y subcontralor), y Danilo Hernández (subcontralor), Manuel Morales (contralor y subcontralor), Luis Núñez (contralor y subcontralor), Katia Malo (contralor y subcontralor), Iván Araúz (contralor), Herbert Young (subcontralor), Alan Barrios (contralor y subcontralor), Giolis González (contralor), Luis García (subcontralor), Rodrigo Molina Ortega (contralor y subcontralor), Armando Maestre (contralor), Carlos Barsallo (contralor).

Los temas

En las entrevistas se abordaron temas como conflicto de interés, independencia del contralor, fiscalización, falta de controles internos, necesidad de auditorías, mejorar los procesos para las estadísticas, los posibles cambios o la derogación a la Ley 352 de 2022 que modificó la norma orgánica de la institución.

La mayoría felicitó a los diputados por la dinámica. “Es lo que corresponde”, dijo uno.

“Soy una persona independiente totalmente”, aseguró Domingo Barrios; mientras que Manuel González manifestó: “la Contraloría está muy descompuesta. Hay que limpiar eso”.

Irene Mora, dijo que “nunca me ha temblado la mano para denunciar a alguien”. Danilo Hernández abogó por respetar lo que dice la ley. Luis Núñez propuso que “todo debe ser público”. “Conozco los grandes problemas que tienen los funcionarios que trabajan allí. No todos los funcionarios de la Contraloría son corruptos”, manifestó Katia Malo.

Herbert Young, por su lado, señaló que el actual contralor (Gerardo Solís) ha sido un apoyo del gobierno, refiriéndose a la pasada administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) “Esa no es la labor de la Contraloría”, añadió.

En el caso del escándalo por los auxilios económicos que entregó el Ifarhu, sentenció que “se imponía una auditoría inmediata”. “Incluso se podían suspender los pagos. Lamentablemente el contralor no actuó”, sustentó.

¿Cuál es el apuro de ratificar a un contralor y un subcontralor en agosto?, preguntó Rodrigo Molina Ortega. Manifestó que también debían entrevistar al candidato a contralor Anel Bolo Flores.

La diputada Janine Prado le explicó que la decisión de convocar al proceso para escoger al próximo contralor no fue de la bancada independiente. Con respecto a la participación de Flores en las entrevistas, informó que “todos” los candidatos fueron invitados.

“Tengo todos las competencias, he hecho lo posible por ayudar al país”, aseguró Carlos Barsallo. Manifestó que no tiene ninguna afinidad política. “Soy totalmente independiente (...)”, agregó.

La Asamblea recibió 66 hojas de vida para el cargo de contralor y 71 para el puesto de subcontralor.

El choque

Este proceso de entrevistas generó la molestia de la diputada Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, quien declaró: “esto no es más que un irrespeto por parte de los independientes”. Ayer lunes en la mañana, Castañeda, junto a técnicos de la comisión, empezó la revisión de las hojas de vida de los aspirantes.

“La Comisión de Credenciales solamente examina la documentación para remitirla al pleno, los que cumplieron con los requisitos, y es en el pleno donde se deben entrevistar”, aseguró la diputada.

“No puedo hacer lo que la ley no me permite, la Constitución no me lo permite... la ley dice que solamente aquí en el pleno pueden cuestionar a los que pasen su revisado”, dijo

Luis Duke, subjefe de la bancada, le contestó. Sustentó que no sabía que la transparencia y la rendición de cuentas eran violaciones a la ley.

“¿Donde estamos incumpliendo la ley? Nosotros estamos otorgándole una oportunidad a la ciudadanía para que escuchen y evalúen el perfil y capacidad de los postulados a dirigir la Contraloría”, añadió.

El próximo contralor reemplazará a Gerardo Solís a quien se le vence su periodo en diciembre próximo. La gestión de Solís ha estado marcada por múltiples cuestionamientos por la poca fiscalización a los fondos públicos.

Información en desarrollo