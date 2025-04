Diputados inspeccionan planta termoeléctrica con largo historial de conflictos en La Chorrera

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional realizó una inspección a la planta termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., situada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, un sitio que arrastra un historial de tensiones con la comunidad desde su instalación en 1999.

En sus más de dos décadas de operación, la central ha sido señalada en múltiples ocasiones por presunta contaminación ambiental, lo que ha generado protestas, investigaciones judiciales y reclamos vecinales constantes.

El incidente más reciente ocurrió el pasado sábado 15 de marzo, cuando una explosión en uno de sus transformadores provocó un apagón que afectó a gran parte del país, reactivando con fuerza el debate público sobre la seguridad operativa de la planta y las posibles repercusiones de su actividad en la salud y el bienestar de los residentes del área.

Según explicó el diputado de la coalición Vamos, Lenín Ulate, además de la visita se tiene programado conceder cortesía de sala en la comisión a los representantes de la termoeléctrica y también a los residentes de la comunidad.

Durante la inspección, los representantes de Pan Am Generating Ltd. aseguraron a los diputados que cumplen con todas las exigencias ambientales establecidas por la normativa nacional, incluyendo estándares internacionales como las normas ISO. La empresa mostró documentación al respecto y sostuvo que no existen pruebas oficiales que los responsabilicen por daños a la salud, como argumentan residentes de la zona.

La Asamblea Nacional, en su rol fiscalizador, a través de la Comisión de Población, inspeccionó las instalaciones de la termoeléctrica en La Chorrera, tras el reciente apagón nacional.#UnaNuevaAsamblea pic.twitter.com/wMu4Ovw0Ky — Asamblea Nacional (@asambleapa) April 11, 2025

Ante la falta de informes médicos oficiales que confirmen o descarten un nexo entre las operaciones de la termoeléctrica y las enfermedades denunciadas, la comisión acordó solicitar el apoyo de la Comisión de Salud. El objetivo es que el Ministerio de Salud conforme un equipo técnico que realice estudios en las comunidades aledañas.

La iniciativa busca determinar si existe una relación directa entre las actividades industriales y los presuntos problemas respiratorios, y establecer conclusiones respaldadas por la autoridad sanitaria. “No hay nada formal establecido”, reiteró el diputado, señalando que solo con evidencia científica se podrá tomar una posición institucional clara.

La comisión también prevé una segunda reunión, esta vez con la participación de las diputadas del circuito de La Chorrera y de la gobernadora provincial. En ese próximo encuentro se permitirá la intervención de los vecinos, para que puedan expresar directamente sus inquietudes y aportar sus testimonios.

Sobre el incendio reciente, voceros de la empresa negaron que se haya tratado de una explosión, como se informó inicialmente, y afirmaron que fue un incendio que aún está bajo investigación por parte del Cuerpo de Bomberos. Mientras no se emita el informe oficial, dijeron, no se pueden ofrecer mayores detalles.El informe que resulte de la Comisión de Población será presentado al Ministerio de Ambiente.

El historial

Desde su puesta en marcha en 1999, la planta termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., ubicada en La Chorrera, ha sido objeto de constantes controversias debido a sus emisiones contaminantes y su impacto ambiental.

Alimentada por búnker C, la planta inició operaciones con una capacidad de 96 megavatios, pero en 2014 intentó ampliarse a 156 megavatios, lo que desató protestas encabezadas por la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera. Los residentes denunciaban posibles afectaciones a la salud, lo que dio paso a enfrentamientos con la empresa y a una denuncia penal presentada por el abogado Donaldo Sousa, respaldada con exámenes médicos realizados en el extranjero.

Los cuestionamientos no se detuvieron ahí. En 2017, la justicia rechazó un recurso de amparo presentado por la empresa, y un año más tarde el Ministerio Público solicitó juicio contra su representante legal por delitos contra el ambiente, tras revelarse construcciones no autorizadas dentro del complejo.

En 2021, Pan Am Generating fue multada con $10 mil por posibles infracciones a las normas del sector eléctrico. Pero el episodio más crítico se registró el 15 de marzo de 2025, cuando una explosión en uno de sus transformadores provocó un apagón nacional, lo que reavivó la discusión pública sobre la seguridad de la planta y su relación con la comunidad.