Los diputados Kaira Harding y Mariano López denunciaron este miércoles 22 de abril que fueron agredidos "físicamente” por su colega el diputado Jairo Bolota Salazar, de Colón, durante una reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Asamblea Nacional.

Harding dijo que todo comenzó cuando Salazar sostuvo una pelea López. “Le entró a puñetes al diputado López”, dijo.

La reunión se celebró en la presidencia del legislativo. Hablarían sobre la situación del país debido a la pandemia. “Pero el diputado Mariano y Bolota, que son de Colón, tienen diferentes criterios. Y comienzan a sostener una discusión muy fuerte y se van a los golpes. Y el diputado (López) sale con sangre (en la cabeza)”, dijo.

Harding, en un intento por frenar la pelea, es agredida. “Yo, al ver al diputado Mariano, le digo (a Bolota): ¡Tú no puedes hacer esto! Y me dice: “Cállate”. Me lo dice con todos los epítetos que te puedes imaginar”, relató.

La diputada le respondió a Salazar de que no le tenía miedo. “Y él, con la agresividad que lo conocemos, me increpó. Yo estaba en un extremo y él en el otro extremo, y ha agarrado una botella llena de agua y con la fuerza física que tiene me ha tirado la botella, y me dio aquí en la boca”, indicó.

Diputados Kayra Harding y Mariano López denuncian que fueron agredidos por su colega Jairo Bolota Salazar https://t.co/gS6olyh1Z9

Video: Richard Bonilla pic.twitter.com/BR3BNNfiZu — La Prensa Panamá (@prensacom) April 22, 2020

“Ha sido muy duro para mí, porque yo he sido de impulsar la campaña contra la violencia hacia a la mujer”, sostuvo.

Como ministra del @MIDESPma rechazo rotundamente cualquier acto de agresión hacia las mujeres. Solicito se abran las investigaciones correspondientes por las autoridades competentes. — Markova Concepción (@markova_cj) April 22, 2020

En desarrollo....