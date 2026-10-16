Diputados piden $199.1 millones más para el presupuesto de 2027; $23 millones irían a la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los $23 millones de la Asamblea son para funcionamiento, es decir para pagar las millonarios planillas de ese poder del Estado.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que pide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reformular el proyecto de presupuesto general del Estado para 2027 e incorporar $199.1 millones.

De ese monto, $23 millones irían a la propia Asamblea, el 11.6% del total.

La comisión, que preside el diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), justifica la solicitud con la alta demanda en los servicios de salud.

Se incluye además más inversión en Azuero, una de las regiones más afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre.

Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Captura de pantalla

La Asamblea, segunda en la lista

Solo el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con $30 millones para inversión, recibiría más que la Asamblea.

Los $23 millones de la Asamblea, en cambio, son para funcionamiento, es decir para pagar las millonarios planillas de ese poder del Estado. En septiembre pasado, cuando la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas sustentó el presupuesto para el próximo año, solicitó $176.6 millones pero el MEF le había recomendado $97 millones.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

Los diputados también sugirieron darle $15 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores (funcionamiento) y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (inversión).

Salud: $37.3 millones

Las instituciones de salud suman $37.3 millones. Cinco recibirían $5 millones cada una.

Se trata del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud: $3.5 millones para funcionamiento y $1.5 millones para inversión.

Hospital del Niño, Hospital Nicolás A. Solano, Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía e Instituto Oncológico Nacional. Los fondos irán a funcionamiento.

Para las provincias impactadas por el terremoto, la comisión destina $12.3 millones en inversión:

Hospital Cecilio Castillero (Chitré): $3.65 millones.

Hospital Sergio Núñez (Ocú, Herrera): $3.65 millones.

Hospital Luis “Chicho” Fábrega (Santiago de Veraguas): $3 millones.

Capsi de Macaracas del Minsa: $2 millones.

La cadena de frío, en tanto, recibiría otros $900,000 para inversión.

Escombros en la comunidad de Chupito, Macaracas, otra de las poblaciones afectadas por el terremoto. LP/ Alexander Arosemena

Emergencias

El Cuerpo de Bomberos recibiría $12 millones: $3.6 millones para funcionamiento y $8.4 millones para inversión.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) obtendría $7 millones, $2 millones para funcionamiento y $5 millones para inversión. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tendría $4 millones.

Educación, transporte y otras entidades

La comisión asigna $10 millones a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y otros $10 millones a MiBus, ambos para funcionamiento.

El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), adscrito al Ministerio de la Presidencia, recibiría también $10 millones, en su caso para inversión. La Autoridad de Aseo obtendría $8 millones: $7 millones para funcionamiento y $1 millón para inversión.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) obtendría $5 millones: $2 millones para funcionamiento y $3 millones para inversión. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) tendría $3 millones: $1 millón para funcionamiento y $2 millones para inversión. Los consejos provinciales sumarían $3 millones para funcionamiento.

La Universidad de Panamá tendría dos partidas de $1.2 millones cada una: una para su Centro Regional Universitario de Colón y otra, de inversión, para el Instituto de Geociencias.

La lista se completa con estas partidas:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario: $1.6 millones para funcionamiento.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: $1.2 millones para inversión.

Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis): $731,000 para funcionamiento.

La propuesta de Vamos

Los diputados Yamireliz Chong, Luis Duke y Jhonathan Vega cuestionaron varias de las cifras, entre ellas, los $23 millones para la Asamblea. También criticaron que los fondos que le sugiere la comisión salgan del servicio de la deuda.

Vamos presentó su propia recomendación. Esta propuesta reformula el presupuesto por $191 millones, pero saca el dinero de alquileres innecesarios, equipos electrónicos, equipo de transporte de lujo, publicidad, consultorías y servicios especiales; así como dietas y créditos no reconocidos por alquileres; la Universidad de los Pueblos Indígenas; en el Ministerio de la Presidencia, las partidas de la Vicepresidencia, la villa diplomática y la telefonía celular.

Con esos fondos, Vamos busca reforzar a los hospitales, la Senacyt, la Senadis, la Senniaf, los Bomberos y el SUME 911. Su propuesta no incluye dinero adicional para la Asamblea.

La resolución fue aprobada con nueve votos a favor.

El proyecto de ley 644 contempla un presupuesto general del Estado de $35,111.7 millones para 2027. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo sustentó ante la comisión en agosto, al inicio de las vistas presupuestarias.

El proyecto parte de una proyección de crecimiento económico de 4% y de una meta de déficit fiscal de 2.97% del producto interno bruto. Del total, $22,547 millones corresponden a funcionamiento (64.2%) y $12,564 millones a inversión (35.8%).