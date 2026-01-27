Panamá, 27 de enero del 2026

    Resolución

    Diputados podrán ejercer como abogados: Asamblea concede licencias para litigar durante el mandato

    La resolución obtuvo 34 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

    Eliana Morales Gil
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Archivo

    El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que permite a un grupo de diputados ejercer como abogados mientras ocupan una curul, una decisión que reabre la puerta a conflictos de interés directos entre la función legislativa y la práctica privada.

    La abogada de Cholo Chorrillo y otros diputados quieren seguir litigando mientras ocupan la curul; otros se oponen

    La resolución, con fecha del lunes 26 de enero de 2026, concede licencia a diputados que son profesionales del derecho para litigar durante su periodo como legisladores, con base en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución, que permite este tipo de autorizaciones “fuera del periodo de sesiones o dentro de este, mediante licencia”.

    Fue aprobada con 34 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. Establece que la licencia se mantendrá vigente hasta que concluya el periodo para el cual fueron elegidos, es decir, durante todo el mandato legislativo.

    El pleno votó la resolución tras una petición de varios diputados, entre ellos Luis Eduardo Camacho y Jaime Vargas, quienes exigieron suspender lo que se discutía y cambiar el orden del día para abordar el tema.

    Los nombres

    En la lista aparecen Isaac Mosquera, Shirley de la Rosa Castañeda, Jamis Gaspar Acosta Guerra, Dana Daris Castañeda Guardia, Ernesto Cedeño Alvarado, Didiano Pinilla Ríos, Nelson Jackson Palma y Jairo Ariel Salazar Ramírez, además de suplentes como Hilda Marín Guzmán Cedeño, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera y Daryelis Aponte Rodríguez.

    De ahora en adelante podrán actuar como litigantes en tribunales, pese a que su rol institucional incluye precisamente legislar sobre justicia y fiscalización del Estado, entre otros.

    El primer intento

    La decisión revive un debate que estalló en julio de 2024, cuando la Asamblea intentó conceder licencias similares a 14 diputados principales y cuatro suplentes, algunos con notoriedad pública como defensores en casos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

    Shirley Castañeda y Jamis Acosta de Realizando Metas, por ejemplo, son abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quien está asilado en Colombia para evadir su condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.

    Castañeda también es abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales.

    En esa ocasión, la iniciativa generó una tormenta política, al punto que fue retirada del orden del día y varios diputados denunciaron que aparecían en la lista sin haber dado su aval.

    Aunque la Constitución contempla esta posibilidad, especialistas y sectores de la sociedad civil advierten que se trata de una autorización incompatible con estándares modernos de integridad pública.

