Diputados reanudan hoy el primer debate del presupuesto del Estado 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con más de seis horas de retraso arrancó la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el lunes 20 de octubre, para llevar a cabo el primer debate del proyecto de ley 193 —que continúa hoy martes—, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La sesión pactada para las 10:00 a.m. del lunes comenzó pasadas las 4:00 p.m., con cuestionamientos de los diputados al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, luego de que la cartera que dirige presentara modificaciones al proyecto de presupuesto con redistribuciones de dinero que alcanzan un total de $233.3 millones.

A pesar de la redistribución, no se aumenta el total presupuestado de $34,901 millones.

Parte de los cuestionamientos se centraron en la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reducir $120.8 millones destinados al pago del servicio de la deuda pública para enviarlo al presupuesto de diversas entidades del Estado.

De acuerdo al titular del MEF, el total del servicio de la deuda pública ronda los $8 mil millones.

“La tasa de interés que tiene que pagar el Estado panameño para hacerle frente a vencimientos se ha disminuido de una forma más acelerada de lo que habíamos previsto (...) Las condiciones de mercado cambiaron (...). Podemos mostrar cómo ha ido disminuyendo el costo del financiamiento”, explicó Chapman para sustentar la reducción del dinero destinado al servicio de la deuda.

A pesar de ello, la diputada Janine Prado cuestionó que se haya tomado la medida, puesto que desde la Comisión de Presupuesto sugirieron enfocar la disminuciones de dinero en bonos y gratificaciones, mas no en servicio de la deuda pública.

Chapman argumentó que la disminución del costo de la deuda “producto de un incremento del precio de los bonos, una disminución de la prima de riesgo y el costo efectivo de la deuda, producto de un reconocimiento del mercado internacional de la gestión financiera y fiscal que lleva el gobierno”.

No obstante, Chapman reconoció que esas condiciones favorables sobre la deuda dependen de un mundo “normalizado” y estable.

A eso de las 9:05 p.m. los diputados de la comisión acordaron continuar con la discusión en primer debate hoy martes a partir de las nueve y media de la mañana.

En desarrollo...