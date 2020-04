Diputados rechazan propuesta de Cortizo de descontar parte del salario a los funcionarios que ganan más de $1,000 al mes

Varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo a la propuesta planteada el día de ayer, martes 31 de marzo, por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que consiste en que todos los funcionarios que devengan mil dólares o más al mes aportarán un porcentaje al Fondo Solidario para combatir el Covid-19.

Las declaraciones fueron vertidas durante el período de incidencias. La mayoría de los diputados consideraron que es una iniciativa poco viable y que, de seguirse con la propuesta, es la Asamblea Nacional el órgano que debe debatirlo, ya que los salarios de los servidores públicos están regidos mediante la Ley 92 de 1974. Además, de que el rango de salario debe ir más allá de 2 mil 500 dólares.

Cortizo escribió en su cuenta de Twitter que "todos los funcionarios que devengan 1,000 dólares hacia arriba aportarán su granito de arena al fondo #PanamáSolidario, la próxima semana estaré anunciando los montos dependiendo del salario. Habrá excepciones como el personal del @MINSAPma, Fuerza Pública, educadores y otros”. Sin embargo, no explicó cuándo se iniciará el procedimiento ni cómo. Se espera que la próxima semana haga un pronunciamiento al respecto en el Consejo de Gabinete.

Por ejemplo, el primero en señalar que la propuesta no es la mejor fue el perredista Leandro Ávila, quien expresó que los salarios están regulados por ley y si el panameño va a donar su salario, aunque sea por tres meses para el Fondo Solidario, al final se convierte en accionista. Hace dos años aprobamos una ley para devolverle la segunda partida del décimo tercer mes que hace 43 años se le habían quitado a los servidores públicos y privados.

Ávila, quien fue presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep)m añadió que una medida como esa debe ir en función de los ingresos del Estado. Si estos disminuyen seriamente, entonces hay que hacer una discusión aquí en la Asamblea sobre los salarios de los funcionarios, porque los salarios son ley de la República… un salario de mil a dos mil quinientos no son salarios de los poderosos ni de los ricos, ni de los políticos influyentes. Son salarios de un profesional que ha trabajado duro. Puntualizó que, de llegar una propuesta sobre tema de salario a la Asamblea, el rango tiene que ser superior a los 2 mil 500 dólares".

El panameñista Luis Ernesto Carles sugirió que si hay que donar salarios, que se empiece por aquellos altos, como el del Administrador del Canal, que actualmente gana $26 mil y del administrador de Empresas Nacional de Autopistas, que gana $18 mil. Carles cree que también habría que hacerlo con los bancos estatales e, incluso, del sector privado.

“Estamos en momentos de solidaridad ante una pandemia mundial, muy diferente sería que se establezcan descuentos voluntarios sobre aquellos funcionarios que ganamos más y que podía establecerse a nivel de gerente general de empresas públicas, toda la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, el presidente, los ministros, los diputados, los magistrados …”

Sobre el tema también opinaron los perredistas Roberto Ayala y Zulay Rodríguez. Esta última dijo que no sabe quién está asesorando al Presidente, pero esa propuesta no es legal y no es constitucional. “No podemos atentar contra un salario de los funcionarios… Señor presidente, esos asesores no lo están aconsejando bien; escuche al pueblo…”, dijo.

Por su parte, Ayala se preguntó que así como los medios, empresas portuarias y demás hacen donaciones en el Teletón 20-30, “¿por qué no lo hacen ahora que el país lo necesita?”

Ayer, en el debate segundo debate del proyecto 281 los diputados rechazaron la propuesta del independiente Juan Diego Vásquez, que establecía que se facultara al Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Contraloría General de la República, para limitar el pago a aquellos funcionarios cuyo salario sea de más de $2 mil 500. Los montos excedentes de estos salarios formarían parte de un fondo solidario destinado a mitigar la situación económica nacional. Sin Embargo, la la mayoría de los diputados tampoco compartió esta idea.

No obstante, sí aprobaron en el proyecto 296, que permite al Ejecutivo usar los activos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) como instrumento financiero para enfrentar la emergencia sanitaria. Si este proyecto llega a ser Ley, el Estado deberá abrir en el Banco Nacional una cuenta bancaria de propósito específico, con el fin de dar viabilidad económica a las medidas que se tienen que adoptar para enfrentar la pandemia, entre ellas, el plan Panamá Solidario.

“Las personas naturales o jurídicas podrán aportar fondos a la cuenta creada y el monto aportado será deducible al 100% dentro de la declaración de renta del año siguiente a su aporte realizado”, dice la iniciativa.

El anuncio de Cortizo también ha hecho estallar las redes sociales. Tras escribir sobre la propuesta en la cuenta de Twitter, el mensaje ha tenido 190 retuits y 539 “me gusta” y más de 100 comentarios en contra.