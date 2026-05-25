Panamá, 25 de mayo del 2026

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    ACTO

    Diputados reciben a María Corina Machado en sesión especial

    La líder venezolana firmó el libro de visitas y dejó un extenso mensaje.

    José González Pinilla
    Diputados reciben a María Corina Machado en sesión especial
    María Corina Machado en la Asamblea Nacional de Panamá.

    La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, acudió este lunes 25 de mayo a la Asamblea Nacional, como parte de su visita a Panamá.

    Fue recibida por diputados de las distintas bancadas que integran el órgano legislativo. Bajo una llovizna, Machado colocó una ofrenda floral en el busto de “Bolívar, el genio”, ubicado frente al Palacio Justo Arosemena.

    A su lado se encontraba la expresidenta de la República, Mireya Moscoso. Tras el acto, Machado ingresó al Salón Chanchoré, donde la esperaban la mayoría de los diputados, incluido el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

    La líder venezolana firmó el libro de visitas y dejó un extenso mensaje. Acto seguido, diputados aprovecharon para sacarse fotos con la premio Nobel de la Paz.

    Una vez terminó la etapa de las fotografías, Machado ingresó al hemiciclo legislativo. Previo a cederle la palabra durante la sesión especial del pleno, Herrera destacó la trayectoria política de la dirigente venezolana y la vinculó con los ideales de integración latinoamericana impulsados por Simón Bolívar.

    “Esta Asamblea Nacional tiene el honor de recibir a una mujer cuyo nombre ha cruzado fronteras, no por los titulares de la política, sino por algo mucho más poderoso: la firmeza de quien antepone sus convicciones a cualquier cálculo personal”, expresó Herrera.

    El presidente del Legislativo recordó que Machado “comenzó su camino en el mismo escenario que nosotros conocemos bien: una asamblea legislativa”, y aseguró que quienes sirven en el Parlamento “saben el peso que tiene ese privilegio y lo que significa elegir, a pesar de todo, seguir hablando con verdad”.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor


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