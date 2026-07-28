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    ASAMBLEA NACIONAL

    Diputados retoman debate del reglamento interno: hay 125 propuestas de modificación

    La sesión inició con la lectura de nuevas propuestas de modificación al documento.

    José González Pinilla
    Diputados retoman debate del reglamento interno: hay 125 propuestas de modificación
    El diputado Raúl Pineda, del PRD, habla con el panameñista José Luis Varela. LP/Gabriel Rodríguez

    El pleno de la Asamblea Nacional retomó este lunes 27 de julio la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).

    +info

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    La sesión inició con la lectura de nuevas propuestas de modificación al documento.

    De acuerdo con la Secretaría General del Legislativo, hasta este lunes habían sido presentadas 125 propuestas de cambios.

    José Luis Varela, diputado de la bancada Panameñista, quien intervino en la segunda vuelta del debate, abogó por llegar a un consenso debido a que existen propuestas similares.

    A su juicio, de esta forma se agilizará la discusión y se podrán aprobar verdaderos cambios.

    “Un tema como este debemos tomarlo con mucha seriedad y cordura si es que queremos tener un reglamento nuevo, porque si lo que queremos es enredar la discusión para que no haya un reglamento nuevo, pues la estrategia sería seguir metiendo propuestas”, dijo.

    Explicó que ha analizado el paquete de modificaciones y ha visto, por ejemplo, que hay hasta ocho propuestas que hablan del mismo tema y muchas son similares.

    Para Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, las propuestas deben corregirse. Por ejemplo, mencionó el artículo que establece que se prohíbe a los diputados nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

    Según Cedeño, ya existe la norma correspondiente en el Código de Ética sobre el nombramiento de familiares. Además, el diputado actualmente no tiene la facultad de nombrar personal, sino que esa potestad corresponde al presidente de la Asamblea.

    “Ya existe una norma que sanciona el nepotismo”, indicó.

    En el debate también tomó la palabra, en segunda vuelta, el diputado Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM), quien defendió algunas prerrogativas de los diputados.

    Dijo que, sobre el tema de la exoneración de impuestos en la importación de vehículos, cuando en su momento se estableció, se esperaba que los diputados tuvieran facilidad de movilización para cumplir funciones de fiscalización y trabajo en las comunidades, al igual que los ministros de Estado.

    “Este es el principal Órgano del Estado”, se defendió.

    Añadió que “nosotros no somos igual que un ciudadano que tiene un trabajo de ocho horas, y nuestro trabajo, para poder ser eficiente, nosotros tenemos que buscar la información —en el terreno— para presentar aquí la decisión que le convenga al pueblo panameño”.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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