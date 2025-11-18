Diputados rumbo a Taiwán: ¿misión comercial o agenda política?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gira de al menos nueve diputados panameños a Taiwán avanza en un ambiente de creciente fricción institucional. Los políticos mantienen en agenda el viaje, aun después de que el presidente José Raúl Mulino rechazara abiertamente la iniciativa.

El mandatario cuestionó su pertinencia y se desvinculó por completo del gesto diplomático: “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni de la aprobación de mi Gobierno”, advirtió.

Como se recordará, Panamá dio un giro decisivo en su política exterior el 12 de junio de 2017, cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y el inmediato establecimiento de vínculos formales con la República Popular China.

Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 13, 2025

A la delegación se sumaron Betserai Richards y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, quienes confirmaron su asistencia. Otros participantes son Eduardo Gaitán y Jonathan Vega, de la coalición Vamos; Edwin Vergara, del Partido Panameñista; Eduardo Vásquez y Manuel Cohen, de Cambio Democrático; así como Ronald De Gracia, de Realizando Metas, y Yamireliz Chong, también de Vamos.

Algunos de los diputados emitieron comunicados en los que explicaron las razones de su viaje. Por ejemplo, Gaitán confirmó que la visita oficial a Taiwán se realizará entre el 21 y el 30 de noviembre. “Durante este viaje exploraremos oportunidades comerciales, de cooperación y de inversión que puedan beneficiar al país y a nuestro distrito de San Miguelito”, afirmó.

Las razones

El diputado de San Miguelito, quien preside la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró que la agenda incluirá intercambios vinculados al sector marítimo, uno de los ejes estratégicos del país. “Esta visita nos permitirá intercambiar experiencias y explorar cooperación con un actor clave del sector marítimo mundial como Taiwán”, señaló.

Añadió que este acercamiento busca fortalecer el trabajo técnico de la Subcomisión de Estudio de Estrategia Marítima de Panamá, instancia que él coordina.

El diputado también subrayó que el viaje no implicará gastos para el Estado panameño. “Será financiado en su totalidad por Taiwán”, indicó, al tiempo que garantizó la continuidad del trabajo legislativo y comunitario durante su ausencia.

Según dijo, su equipo de despacho y la Comisión de Economía y Finanzas mantendrán su agenda, incluida la organización de dos foros sobre el grado de inversión y la estrategia marítima nacional. “Al regresar, informaremos los resultados de esta visita, las reuniones sostenidas y los avances logrados en beneficio del país”, prometió.

Oportunidad para Chiriquí

Por su parte, Vega explicó en un comunicado que el propósito central de la misión es identificar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social del país. “Especialmente aquellas que puedan beneficiar directamente a las comunidades de nuestro circuito [Chiriquí]”, afirmó.

Vega destacó que uno de los puntos clave será el acercamiento a la industria de los microprocesadores. “Durante esta misión se abrirán espacios para conocer de primera mano la industria de los microprocesadores, un sector con alto potencial para generar transferencia tecnológica, empleos especializados y nuevas oportunidades de cooperación”, señaló.

Añadió que la delegación evaluará mecanismos de cooperación, intercambio técnico y posibles inversiones, con la intención de “lograr beneficios concretos para Panamá” y fortalecer las capacidades institucionales del país. El diputado también enfatizó que la gira no tendrá impacto sobre las finanzas públicas.

“Este viaje no generará gastos para el Estado panameño. No se utilizarán viáticos ni recursos públicos”, expresó, al precisar que todos los costos serán asumidos por Taiwán como parte de su cooperación internacional.